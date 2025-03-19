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Модный космический минивэн Hyundai Staria готов к рестайлингу и переходу на электричество: изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Премьера нового минивэна Hyundai с космическим названием Staria (отсылка к слову Star – звезда), датирована 2021-м годом, а в начале 2025-го года выяснилось, что у этой модели появится полностью электрическая модификация. 

Презентация последней может состояться в рамках общего рестайлинга «Старии», который запланирован на ближайший год. Подробностей о реформенном минивэне немного, но недавно независимые дизайнеры из Южной Кореи взялись предсказать изменения в его внешнем виде. 

Художники студии «KKSStudio» опубликовали качественные рендерные изображения рестайлингового Hyundai Staria. Причем как его обычной версии, так и готовящейся к выпуску электрической модификации.

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Неофициальный рендер обновленной Hyundai Staria

На получившихся картинках видно, что основное изменение, которое произойдет с этой моделью Hyundai, затронет ее переднюю часть кузова, где должна появиться другая решетка радиатора. 

От «гриля» с сотовой внутренней структурой не останется и следа. На его место придет решетка с наполнением в виде горизонтальных ламелей.

Что касается электромобиля, то у него решетка радиатора практически отсутствует как таковая. На ее месте красуется люк для подзарядки батареи.

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Обновленная Hyundai Staria (электрическая модификация)

Еще одно интересное наблюдение. На рендерах обновленная Staria с ДВС длиннее, чем ее электрический аналог. Минивэн использует уменьшенный задний свес в угоду снижения массы, которая критически важна для электромобиля и его запаса хода.

Ожидается, что техническая сторона Staria останется прежней. Машину продолжат продавать с ДВС и гибридными силовыми агрегатами, тогда как электрический минивэн может получить аккумулятор на 84 кВт/ч, который обеспечит ему дальнобойность на уровне 324 км на одном заряде. 

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Фото:KKSStudio

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