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Раскрыта Honda с самым большим пробегом в мире

Текст: Алексей Шмидт
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accord front

В мире известно немало автомобилей Toyota, пробег которых переваливает за отметку в миллион километров. Но среди японских автопроизводителей есть еще одна компания, которая делает не менее крепкие машины – Honda.

В портфолио этого бренда есть одна модель, которая своим примером доказала, что не уступает Toyota по надежности, ведь ей удалось преодолеть семизначные цифры пробега. Эта «Хонда» не самая красивая и не самая быстрая, но зато на нее можно положиться, если обеспечить ей надлежащее обслуживание.

В штате Мэн (США) сейчас ездит Honda Accord 1990 года выпуска, который сумел пробить барьер в 1 миллион миль или 1 миллион 600 тысяч километров пробега.

accord front quarter

Его владельцем является местный житель Джо ЛоЧицера, который приобрел машину в 1996 году с цифрой на одометре в 75 тысяч миль (120 тысяч км). С тех пор он ежедневно ездил на работу на этой машине, преодолевая ежегодно по 62 тысячи 500 миль (100 тысяч 585 км).

По словам мужчины, за все время эксплуатации Honda не подвергалась никакому серьезному ремонту двигателя или трансмиссии. Единственной поломкой, которая однажды обездвижила машину и заставила буксировать ее в автосервис, стал выход из строя топливного насоса. 

accord cabin

Владелец самой выносливой «Хонды» рассказывал, что всегда использовал высококачественные запчасти, сертифицированные производителем, а также следовал рекомендациям компании по техническому обслуживанию ее машин. 

Кроме того, по его словам он старался избегать резких торможений и регулярно менял тормозную жидкость. 

accord rear quarter

Сколько наездил этот «Аккорд» сейчас – сказать сложно. Пробег в 1 миллион 2 тысячи 517 миль (1 миллион 613 тысяч 394 мили в км) был зафиксирован еще в 2023 году, так что, вероятно, сейчас эта цифра еще выше. 

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Фото:Соцсети

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