Toyota Land Cruiser 250 превратился в пуленепробиваемую крепость, которую не смогут разрушить даже гранатами

Внедорожник Toyota Land Cruiser 250 известен тем, что является надежным и проходимым автомобилем, безопасность которого не вызывает сомнения. Но при желании машину можно сделать еще безопаснее.

Компания «Inkas Armored» показала собственную версию «двухсотпятидесятки», которая представляет собой бронированный внедорожник, способный блокировать атаки из огнестрельного оружия и даже с использованием гранат.

Бронированный Toyota Land Cruiser

Разработчики машины модернизировали обычный «Ленд Крузер» установкой в него специальных бронированных дверей и пола, противопожарной перегородки, а также защиты вокруг бензобака и аккумулятора.

Дополняют общую картину баллистические стекла военного класса и твердые вставки из поликарбоната внутри шин плюс еще одна бронированная дверь сзади.

Благодаря всему этому рейтинг брони «Ленд Крузера» достигает уровня «BR6» – это самый высокий уровень защиты гражданского автомобиля, пригодный для использования без специального разрешения.

Машина способна выдерживать обстрел из оружия с патронами 7,62×51 мм, а также умеет справляться с взрывами ручных гранат.

Салон бронированного внедорожника Toyota Land Cruiser

Чтобы справиться с сильно увеличившимся из-за брони весом в «Inkas Armored» модернизировали его подвеску, усилив все ее элементы.

При этом изменений в двигатель внесено не было, поэтому машина будет использовать заводские моторы, что определенно негативным образом скажется на ее динамике.

Дополнительно для покупателей пакета брони будут доступны такие опции как: сирены, система фильтрации воздуха и громкой связи, бронезащита бампера, моторного отсека, радиатора и выхлопа, а также система пожаротушения под капотом, светодиодные стробоскопы и камера ночного видения.

Стоимость бронепакета для Toyota Land Cruiser 250 не раскрывается. Обсуждать ее производитель бронезащиты для японского внедорожника готов только с потенциальными клиентами.