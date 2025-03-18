Новый Nissan Cube может оказаться тайным братом Honda Freed

Слияние двух крупных японских компаний Nissan и Honda стало одной из главных тем в автомобильной индустрии в конце прошлого – начале этого года. Эпопея пока далека от финала, но, похоже, в конечном счете стороны придут к согласию. По крайней мере все выглядит так, что до сделки, несмотря на серьезные противоречия, остается совсем немного времени.

Объединение «Ниссан» и «Хонды» практически наверняка приведет к тому, что компании перейдут на бизнес-модель «бейдж-инжиниринга», когда автопроизводители обмениваются своими автомобилями, незначительно меняя их дизайн и устанавливая на них собственные шильдики.

Оригинальный Nissan Cube

Японская пресса предполагает, что одним из первых подобных проектов может стать возрожденный хэтчбек Nissan Cube, в основу которого имеет шансы лечь популярный компакт-кар Honda Freed.

Как может выглядеть такой автомобиль недавно показала студия «Enhance_Cars», предположившая, что возрожденному «Куб» от «Ниссан», построенному на базе «Хонды», предстоит получить дизайн без отсылок к предшественнику (у того была кубическая форма и необычная конструкция заднего остекления).

Спекулятивный рендер нового Nissan Cube

Новый Nissan Cube может обзавестись дневными ходовыми огнями с линиями сверху и снизу, образующими форму скобок.

Кроме того, машину могут наделить строгой решеткой радиатора и раздвижной задней дверью.

Официальный тизер модели, которая предположительно является новым Nissan Cube

Техническую сторону новый Cube с большой долей вероятности переймет у Freed. Тот, напомним, предлагается как обычный автомобиль с ДВС, используя полуторалитровый атмосферный мотор с вариатором.

Альтернативой ему служит гибридный силовой агрегат с аналогичным двигателем и двумя электромоторами, один из которых используется как генератор, а второй выполняет роль тяговой батареи.

Возобновление выпуска Nissan Cube, снятого с производства в 2019 году, может произойти в ближайшие несколько лет (ориентировочно в 2027 году).