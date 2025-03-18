ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Cube может оказаться тайным братом Honda Freed

Новый Nissan Cube может оказаться тайным братом Honda Freed

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
img 8Jy7crj 1 1 1

Слияние двух крупных японских компаний Nissan и Honda стало одной из главных тем в автомобильной индустрии в конце прошлого – начале этого года. Эпопея пока далека от финала, но, похоже, в конечном счете стороны придут к согласию. По крайней мере все выглядит так, что до сделки, несмотря на серьезные противоречия, остается совсем немного времени. 

Объединение «Ниссан» и «Хонды» практически наверняка приведет к тому, что компании перейдут на бизнес-модель «бейдж-инжиниринга», когда автопроизводители обмениваются своими автомобилями, незначительно меняя их дизайн и устанавливая на них собственные шильдики. 

Копия cube exterior pear white 3 1.jpg.ximg .l full m.smart 1
Оригинальный Nissan Cube

Японская пресса предполагает, что одним из первых подобных проектов может стать возрожденный хэтчбек Nissan Cube, в основу которого имеет шансы лечь популярный компакт-кар Honda Freed.

Как может выглядеть такой автомобиль недавно показала студия «Enhance_Cars», предположившая, что возрожденному «Куб» от «Ниссан», построенному на базе «Хонды», предстоит получить дизайн без отсылок к предшественнику (у того была кубическая форма и необычная конструкция заднего остекления).

ниссан куб 1
Спекулятивный рендер нового Nissan Cube

Новый Nissan Cube может обзавестись дневными ходовыми огнями с линиями сверху и снизу, образующими форму скобок. 

Кроме того, машину могут наделить строгой решеткой радиатора и раздвижной задней дверью. 

Снимок экрана 2024 07 24 в 16.17.56 1
Официальный тизер модели, которая предположительно является новым Nissan Cube

Техническую сторону новый Cube с большой долей вероятности переймет у Freed. Тот, напомним, предлагается как обычный автомобиль с ДВС, используя полуторалитровый атмосферный мотор с вариатором.

Альтернативой ему служит гибридный силовой агрегат с аналогичным двигателем и двумя электромоторами, один из которых используется как генератор, а второй выполняет роль тяговой батареи.

Возобновление выпуска Nissan Cube, снятого с производства в 2019 году, может произойти в ближайшие несколько лет (ориентировочно в 2027 году).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Enhance_Cars, Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Lada Niva T-134: «АвтоВАЗ» снова заморозил размороженный ранее...

Hyundai Creta 3 поколения сменит дизайн и станет...

Кроссовер Suzuki Grand Vitara готовится обрести 7-местную версию 

30 лет назад Ford построил монстра-скорости, но побоялся...

Новое поколение долгожданного SUV-бестселлера Toyota ждет кардинальный редизайн

Volkswagen хочет выпустить бюджетный рамный внедорожник на платформе...

В заброшенном дилерском центре обнаружили коллекцию новых классических...

Суперпроизводительный вседорожник BMW XM оказался самым провальным автомобилем...

Из бюджетника Toyota Corolla сделают доступный легковой пикап:...

Представлен мощный и невероятно выносливый двигатель – «мечта...

Новый Nissan Skyline показался в формате модного кросс-купе

Японские фанаты Toyota оказались в восторге от электрической...

Более дорогой и роскошный аналог Toyota RAV4 сменит...

Самые безотказные кроссоверы и внедорожники начала 2000-х: Lexus...

Новый рамный пикап Kia приняли на службу в...

Автомеханик назвал дешевый б/у-универсал из Швеции, который никогда...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+