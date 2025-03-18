30 лет назад Ford построил монстра-скорости, но побоялся пустить его в серию

Ровно 30 лет назад компания Ford представила на автосалоне в Детройте свой новый концепт-кар, который получил индекс GT90. Машина была вдохновлена моделью GT40 и изначально задумывалась, как серийный автомобиль. Однако в конечном счете проект был быстро отодвинут на задний план по одной странной причине.

Новинка Ford вполне могла оказаться самым быстрым автомобилем на планете, но его чрезмерная продвинутость для тех времен сыграла с ним злую шутку.

Прототип Ford GT90

В 1969 году компания сняла с конвейера легендарный GT40 и потратила десятилетия на то, чтобы создать его преемника. GT90 выглядел отличным кандидатом на эту роль, так как он был мощным и быстрым.

Автомобиль использовал тот же двигатель, который Jaguar, дочерняя компания Ford тех лет, применяла в концепт-каре XJ220. Это был массивный 5,9-литровый V12, способный выдавать 720 лошадиных сил.

5,9-литровый двигатель концепта Ford GT90

С ним на разгон с «нуля» до «ста» у GT90 уходило всего 3,1-секунда, а максимальная скорость достигала отметки в 407 километров в час.

К сожалению, отправить машину в «серию» Ford так и не удалось. Посчитав затраты маркетологи американского автопроизодителя поняли, что автомобиль будет слишком дорогим.

Но на этом история этого проекта не завершилась. В 2002 году на очередной выставке в Детройте Ford представил концепт-кар GT, который спустя несколько лет получил товарное исполнение.



Правда это был уже совсем не тот GT90, который был показан в далеком 1995-м и поражал своими скоростями и технологиями.