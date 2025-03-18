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Новое поколение долгожданного SUV-бестселлера Toyota ждет кардинальный редизайн

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
sixth gen 2026 toyota rav4 looks stylish yet boxier in latest renderings based on spies 1 1

Ближайшей важной премьерой Toyota в сегменте кроссоверов и внедорожников является долгожданное новое поколение бестселлера RAV4.

Популярный вседорожник должен пережить существенное внешнее преображение, а также обзавестись модернизированной технической частью. Как машина поменяется на днях спрогнозировал независимый художник «Avarvarii», выложивший в соцсетях свою интерпретацию дизайна RAV4 следующего поколения на страницах журнала «AutoExpress».

Автор рендеров предполагает, что в свежей генерации знаменитый кроссовер «Тойоты» подвергнется тотальной переделке передней части кузова, где некоторые штрихи будут унаследованы у свежего поколения седана Camry. 

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Неофициальный рендер Toyota RAV4 нового поколения на страницах журнала AutoExpress

Машине могут достаться С-образные дневные ходовые огни, внутри которых расположатся основные блоки фар, радиаторная решетка, слитая в единую деталь с бампером и выкрашенная в цвет кузова, другие колесные диски и переделанные задние фонари, объединенные между собой светодиодной линией. 

Что касается боковин, то их с большой долей вероятности оставят нетронутыми. А вот в технической части RAV4 все же произойдут перемены.

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Неофициальный рендер Toyota RAV4 нового поколения на страницах журнала AutoExpress

Ожидается, что в свежем поколении популярный кроссовер Toyota получит гибридную систему THS пятого поколения, которая обеспечит ему улучшенную выходную мощность и энергосберегающие характеристики. 

Помимо нее машину продолжат предлагать с подключаемым бензино-электрическим двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим запас хода исключительно на электротяге в 100 километров. 

Презентовать новый Toyota RAV4 собираются уже в апреле этого года. 

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Фото:Avarvarii

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