Volkswagen хочет выпустить бюджетный рамный внедорожник на платформе Scout

Компания Volkswagen рассматривает возможность вернуться к планам по запуску нового высокопроизводительного электрического кроссовера, который будет построен на платформе, разрабатываемой Scout Motors.

Компания Scout Motors появилась в 2024 году вместе с двумя своими первыми автомобилями в новейшей истории – внедорожником Traveler и пикапом Terra.

Обе концептуальные модели построены на рамном шасси и являются чистыми электромобилями. Премьера серийных машин ожидается в 2027 году.

2 первые модели возрожденной марки Scout Motors

Как пишет издание «Autocar», их модульная архитектура может выступить в качестве базовой для нового компактного внедорожника Volkswagen, который также будет работать исключительно на электротяге.

Окончательное решение о том, возьмутся ли в VW за реализацию этого проекта, будет принято после того, как Scout Motors выпустит в продажу свои первые модели.

Конкретные подробности о новом рамном электрическом внедорожнике Volkswagen пока не раскрываются.

Впрочем, модели возрожденной марки Scout, у которых новинка концерна из Вольфсбурга может позаимствовать платформу, позиционируются как автомобили с высокими внедорожными способностями. В качестве главного конкурента для них называют даже сам Jeep Wrangler.