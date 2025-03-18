Volkswagen хочет выпустить бюджетный рамный внедорожник на платформе Scout

Компания Volkswagen рассматривает возможность вернуться к планам по запуску нового высокопроизводительного электрического кроссовера, который будет построен на платформе, разрабатываемой Scout Motors.
Компания Scout Motors появилась в 2024 году вместе с двумя своими первыми автомобилями в новейшей истории – внедорожником Traveler и пикапом Terra.
Обе концептуальные модели построены на рамном шасси и являются чистыми электромобилями. Премьера серийных машин ожидается в 2027 году.
Как пишет издание «Autocar», их модульная архитектура может выступить в качестве базовой для нового компактного внедорожника Volkswagen, который также будет работать исключительно на электротяге.
Окончательное решение о том, возьмутся ли в VW за реализацию этого проекта, будет принято после того, как Scout Motors выпустит в продажу свои первые модели.
Конкретные подробности о новом рамном электрическом внедорожнике Volkswagen пока не раскрываются.
Впрочем, модели возрожденной марки Scout, у которых новинка концерна из Вольфсбурга может позаимствовать платформу, позиционируются как автомобили с высокими внедорожными способностями. В качестве главного конкурента для них называют даже сам Jeep Wrangler.