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Volkswagen хочет выпустить бюджетный рамный внедорожник на платформе Scout

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Volkswagen рассматривает возможность вернуться к планам по запуску нового высокопроизводительного электрического кроссовера, который будет построен на платформе, разрабатываемой Scout Motors.

Компания Scout Motors появилась в 2024 году вместе с двумя своими первыми автомобилями в новейшей истории – внедорожником Traveler и пикапом Terra.

Обе концептуальные модели построены на рамном шасси и являются чистыми электромобилями. Премьера серийных машин ожидается в 2027 году.

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2 первые модели возрожденной марки Scout Motors

Как пишет издание «Autocar», их модульная архитектура может выступить в качестве базовой для нового компактного внедорожника Volkswagen, который также будет работать исключительно на электротяге. 

Окончательное решение о том, возьмутся ли в VW за реализацию этого проекта, будет принято после того, как Scout Motors выпустит в продажу свои первые модели. 

Конкретные подробности о новом рамном электрическом внедорожнике Volkswagen пока не раскрываются.

Впрочем, модели возрожденной марки Scout, у которых новинка концерна из Вольфсбурга может позаимствовать платформу, позиционируются как автомобили с высокими внедорожными способностями. В качестве главного конкурента для них называют даже сам Jeep Wrangler. 

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Фото:Autocar, Volkswagen
ИСТОЧНИК:Autocar

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