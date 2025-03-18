В заброшенном дилерском центре обнаружили коллекцию новых классических автомобилей Volkswagen

В Португалии неожиданным образом нашлась целая коллекция классических автомобилей Volkswagen, которые долгое время хранились внутри заброшенного автосалона.

Дилерский центр работал до 2001 года, но даже после закрытия в нем оставались автомобили, за которыми следил бывший владелец этого магазина Отмар Эссиг.

Машины обслуживались так часто, что сейчас пребывают практически в идеальном состоянии, а их резиновые детали не проявляют признаков высыхания.

Volkswagen Beetle 1996 года, обнаруженный в заброшенном автосалоне в Португалии

Мужчина скончался в 2017 году и с тех пор коллекция классических «Фольксвагенов» находилась внутри заброшенного автосалона. О ней никто не знал, поэтому когда машины обнаружились, они были покрыты толстым слоем пыли.

В общей сложности в закрытом дилерском центре удалось найти шесть Volkswagen, в том числе четыре единицы хэтчбека Beetle 1996 года выпуска, универсал Quantum 2.0 MPO Evidence 1996 года выпуска и спорткар SP2 1975 года.

Коллекция классических VW, найденных в заброшенном дилерском центре в Португалии

Судьба этих «капсул времени» уже определена. Наследница коллекции – семья Эссиг – уже продала автомобили, которые перед этим были отмыты и еще раз полностью технически обслужены.

Машины будут отправлены в США, где их приобрел местный коллекционер Клодо Сенхорети.