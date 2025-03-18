Суперпроизводительный вседорожник BMW XM оказался самым провальным автомобилем компании в прошлом году

По итогам 2024 года BMW удалось сохранить лидерство по продажам премиальных автомобилей в мире несмотря на падение спроса на 2,3% до 2 миллионов 200 тысяч 217 машин.

Все благодаря тому, что результаты его соперников оказались еще хуже. К примеру, Mercedes-Benz не досчитался 3% покупателей, реализовав всего 1 миллион 983 тысячи 403 автомобиля, а Audi и вовсе лишилась 11,8% продаж до 1 миллиона 671 тысячи 218 единиц.

BMW XM

Но дела BMW могли идти еще лучше, если бы не одна ее модель – кроссовер XM. Этот суперпроизводительный вседорожник оказался самым провальным автомобилем в линейке компании по продажам.

За прошлый год он был реализован по всему миру в количестве всего 7 тысяч 813 единиц, заняв последнее место по спросу среди всех машин баварского автопроизводителя.

Понять насколько плохи дела XM можно взглянув на результаты нишевого родстера BMW Z4, который за минувший год был реализован в количестве 10 тысяч 482 штук.

BMW XM

Напомним, BMW XM представляет собой классический вседорожник длиной более 5,1-метра. Машина использует под капотом бензиновый твин-турбированный мотор V8 мощностью 489 лошадиных сил и 650 Нм, к которому присоединен электромотор, встроенный в коробку передач.

Система обеспечивает машине дополнительные 197 «сил», благодаря чему максимальная отдача силового агрегата составляет 653 л.с.

С места до 100 километров в час BMW XM разгоняется всего за 4,3-секунды.