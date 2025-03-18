Представлен мощный и невероятно выносливый двигатель – «мечта инженеров»

Как правило, двигатели, которые можно приобрести на заказ, часто базируются на конструкциях серийных моторов. Однако создатель этого двигателя – компания «Noonan Race Engines» – начинала свой проект с полностью чистого листа, подготовив образцовый по своим характеристикам силовой агрегат V10.

В интернете мотор уже успели прозвать «мечтой инженеров». Его разработка велась в Спартанбурге (Южная Каролина, США).

Двигатель 5,8 V10 от Noonan

Уникальной особенностью 5,8-литрового двигателя является способность работать на пределе оборотов 8500 об/мин на протяжении многих часов подряд, что делает его идеальным для машин, использующихся в гонках на выносливость.

Мотор сочетает в себе многие области знаний, которые были почерпнуты с двигателей Hemi и Honda K-Series. При этом 5,8-литровый V10 отличается от типичных конструкций ДВС.

Noonan строит блок цилиндров, головки цилиндров и впускной коллектор из алюминиевых заготовок для прочности и легкого веса, а также использует в своей новинке четыре клапана на цилиндр, позволяющие мотору «глубоко дышать» и развивать обороты до 8500 об/мин.

Инженеры укомплектовали блок и головки водяной рубашкой для более точного терморегулирования, дооснастив его масляной системой с сухим картером для повышения долговечности и производительности при длительной работе на высоких оборотах.

В дополнение к доморощенному удлиненному блоку Noonan добавила мотору поршни Mahle, шатуны CP-Carrillo и клапаны Exeldyne, а также набор коллекторов Jason Schmuck 5 к 1.

По словам главы компании «Noonan Race Engines», двигатель и его компоновка были вдохновлены моторами Формулы-1, когда гоночные болиды использовали силовые установки V10.

В качестве его покупателей разработчики высокопроизводительного и супервыносливого и суперпроизводительного «атмосферника» видят владельцев мелкосерийных машин или хот-родов, а также кит-каров. В общей сложности компания планирует продать около 200 таких двигателей.