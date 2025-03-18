ДомойАвтоновости сегодняПредставлен мощный и невероятно выносливый двигатель – «мечта инженеров»

Представлен мощный и невероятно выносливый двигатель – «мечта инженеров»

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
noonan billet v10 2 1 1

Как правило, двигатели, которые можно приобрести на заказ, часто базируются на конструкциях серийных моторов. Однако создатель этого двигателя – компания «Noonan Race Engines» – начинала свой проект с полностью чистого листа, подготовив образцовый по своим характеристикам силовой агрегат V10.

В интернете мотор уже успели прозвать «мечтой инженеров». Его разработка велась в Спартанбурге (Южная Каролина, США). 

noonan billet v10 1
Двигатель 5,8 V10 от Noonan

Уникальной особенностью 5,8-литрового двигателя является способность работать на пределе оборотов 8500 об/мин на протяжении многих часов подряд, что делает его идеальным для машин, использующихся в гонках на выносливость.

Мотор сочетает в себе многие области знаний, которые были почерпнуты с двигателей Hemi и Honda K-Series. При этом 5,8-литровый V10 отличается от типичных конструкций ДВС.

noonan billet v10 6

Noonan строит блок цилиндров, головки цилиндров и впускной коллектор из алюминиевых заготовок для прочности и легкого веса, а также использует в своей новинке четыре клапана на цилиндр, позволяющие мотору «глубоко дышать» и развивать обороты до 8500 об/мин. 

Инженеры укомплектовали блок и головки водяной рубашкой для более точного терморегулирования, дооснастив его масляной системой с сухим картером для повышения долговечности и производительности при длительной работе на высоких оборотах.

noonan двигатель v10

В дополнение к доморощенному удлиненному блоку Noonan добавила мотору поршни Mahle, шатуны CP-Carrillo и клапаны Exeldyne, а также набор коллекторов Jason Schmuck 5 к 1.

По словам главы компании «Noonan Race Engines», двигатель и его компоновка были вдохновлены моторами Формулы-1, когда гоночные болиды использовали силовые установки V10.

В качестве его покупателей разработчики высокопроизводительного и супервыносливого и суперпроизводительного «атмосферника» видят владельцев мелкосерийных машин или хот-родов, а также кит-каров. В общей сложности компания планирует продать около 200 таких двигателей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Noonan Race Engines

Читайте также:

Последние новости:

Volkswagen хочет выпустить бюджетный рамный внедорожник на платформе...

В заброшенном дилерском центре обнаружили коллекцию новых классических...

Суперпроизводительный вседорожник BMW XM оказался самым провальным автомобилем...

Из бюджетника Toyota Corolla сделают доступный легковой пикап:...

Новый Nissan Skyline показался в формате модного кросс-купе

Японские фанаты Toyota оказались в восторге от электрической...

Более дорогой и роскошный аналог Toyota RAV4 сменит...

Самые безотказные кроссоверы и внедорожники начала 2000-х: Lexus...

Новый рамный пикап Kia приняли на службу в...

Автомеханик назвал дешевый б/у-универсал из Швеции, который никогда...

Новый недорогой хэтчбек Suzuki появится в 2026 году:...

Представлен пикап Tesla Cybertruck, в котором можно жить...

Новое поколение самой популярной Toyota показали на качественных...

Грозу бездорожья от Mercedes-Benz превратили в хардкорный автодом...

Преемника знаменитого Jeep Cherokee подловили вблизи во время...

Suzuki хочет выпустить новый бюджетный минивэн для всей...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+