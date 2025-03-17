Новый Nissan Skyline показался в формате модного кросс-купе

Несмотря на финансовые трудности Nissan не собирается отказываться от перспективных проектов ближайших лет, одним из которых является новое поколение спортивного автомобиля Skyline.

В свежей итерации эта знаменитая модель может вернуться к одному уже знакомому ей формату, который выпускался в период с 2009 по 2016 год – кроссоверу. Но на этот раз такой машиной станет молодежное кросс-купе.

Неофициальный рендер нового Nissan Skyline

Слухи из Японии свидетельствуют о том, что автомобиль получит высокий уровень производительности и станет глобальной стратегической моделью, ориентированной на крупные рынки.

Инсайдеры уверены, что внешне кросс-купе Skyline предстоит походить на концепт-кар Infiniti Vision Qe со спортивными линиями, необычным оформлением головной оптики и имитацией решетки радиатора, а также покатой линией крыши и сквозными задними фонарями.

Спекулятивный рендер нового Nissan Skyline

Что касается конфигурации мощности, то знакомые с этим проектом журналисты предполагают, что машине будут положены электромоторы, установленные спереди и сзади.

Их максимальная мощность может составить 450 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент оказаться равным 588 Нм.

Предполагается, что автомобиль будет поддерживать систему полного привода e-Force.

Презентация кроссовера должна состояться в 2026 году. В продажу Skyline может выйти сразу после своего официального дебюта.