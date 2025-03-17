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Новый Nissan Skyline показался в формате модного кросс-купе

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Несмотря на финансовые трудности Nissan не собирается отказываться от перспективных проектов ближайших лет, одним из которых является новое поколение спортивного автомобиля Skyline.

В свежей итерации эта знаменитая модель может вернуться к одному уже знакомому ей формату, который выпускался в период с 2009 по 2016 год – кроссоверу. Но на этот раз такой машиной станет молодежное кросс-купе.

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Неофициальный рендер нового Nissan Skyline

Слухи из Японии свидетельствуют о том, что автомобиль получит высокий уровень производительности и станет глобальной стратегической моделью, ориентированной на крупные рынки. 

Инсайдеры уверены, что внешне кросс-купе Skyline предстоит походить на концепт-кар Infiniti Vision Qe со спортивными линиями, необычным оформлением головной оптики и имитацией решетки радиатора, а также покатой линией крыши и сквозными задними фонарями. 

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Спекулятивный рендер нового Nissan Skyline

Что касается конфигурации мощности, то знакомые с этим проектом журналисты предполагают, что машине будут положены электромоторы, установленные спереди и сзади.

Их максимальная мощность может составить 450 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент оказаться равным 588 Нм. 

Предполагается, что автомобиль будет поддерживать систему полного привода e-Force.

Презентация кроссовера должна состояться в 2026 году. В продажу Skyline может выйти сразу после своего официального дебюта. 

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Фото:bestcarweb.jp

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