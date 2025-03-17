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Японские фанаты Toyota оказались в восторге от электрической версии кроссовера C-HR

Текст: Алиса Шашкова
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На прошлой неделе состоялась официальная премьера нового электрического кроссовера Toyota, который оказался родственником популярной компактной модели C-HR. Машине досталась приставка к названию в виде символа «+», а также совершенно иной дизайн и техническое оснащение.

На премьере модели рассказали, что она будет положена Европе, где появится в продаже до конца 2025 года, а также отметили ее вместительность, практичность и удобства, которые должны оказаться одними из лучших в классе.

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Кроссовер Toyota C-HR+

На новинку «Тойоты» быстро отреагировали поклонники продукции этого бренда в Японии, которые массово публикуют в соцсетях восторженные отзывы о машине, не положенной домашнему для компании рынку. Несколько из них дословно звучат следующим образом:

«Да он же в 100 раз круче, чем обычный C-HR»;

«Выглядит отлично и брутально!»;

«Это что-то вроде Mini Crown Sport»;

«На бумаге он кажется настоящим зверем»;

«Я мечтаю о таком, ведь он больше моего C-HR».

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Напомним, электрический Toyota C-HR+ будет обладать длиной в 4520 мм, шириной в 1870 мм и высотой в 1595 мм против 4385 мм, 1795 мм и 1550 мм у его бензинового аналога.

По расстоянию между осями «батарейный» SUV превзойдет машину с ДВС на 110 мм. Объем багажного отделения C-HR+ составит 416 литров. 

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Интерьер кроссовера Toyota C-HR+

Продавать машину хотят как в переднеприводной версии, так и полноприводной. На выбор покупателей предложат два варианта тяговых батарей на 57,7 и 77 кВт/ч. Максимальный уровень дальнобойности машины составит 600 километров по циклу WLTP.

Мощность полноприводного кроссовера составит 343 лошадиные силы, а на разгон от 0 до 100 км/ч у него будет уходить примерно 5,2-секунды.

В случае с переднеприводной версией С-HR+ его отдача с одним электромотором будет варьироваться от 167 до 224 лошадиных сил в зависимости от выбранной емкости батареи. 

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Фото:Toyota

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