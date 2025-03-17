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Более дорогой и роскошный аналог Toyota RAV4 сменит дизайн и «технику»

Текст: Михаил Романченко
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Кроссовер Toyota Harrier считается более дорогим и продвинутым вариантом для тех, кто не хочет покупать Toyota RAV4. В ближайшее время эту модель ожидает плановая смена генерации, которая обещает заметно изменить ее как внешне, так и технически.

По информации японских СМИ, Harrier переберется в новое поколение уже в 2026 году.

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Новейший 1,5-литровый мотор Toyota, находящийся в разработке

Машина станет первой среди тех, кто получит под капот недавно разработанный «Тойотой» полуторалитровый бензиновый мотор с турбонаддувом, а также обзаведется гибридным и плагин-гибридным силовым агрегатом на базе этого двигателя. Помимо них можно будет рассчитывать на версию с атмосферным мотором. 

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Шоу-кар Concept Sport Crossover

Внешне автомобилю предстоит перенять черты концепт-кара Concept Sport Crossover, запущенного в 2022 году, обзаведясь фарами в стиле нового Prius и C-HR. Вместе с дизайном новый Harrier может приобрести увеличенные габариты в сравнении с предшественником.

Ожидается, что его длина прибавит 10 мм, ширина увеличится на 5 мм, а высота, напротив, сократится на 20 мм. Изменения в размерах должны заставить выглядеть кузов кроссовера более спортивно. 

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Интерьер семейства Toyota Crown

Внутренняя планировка машины, по слухам, изменится за счет внедрения в нее нового цифрового кластера, подобного тому, что ранее был установлен в семействе Crown. 

В него, напомним, входят двойные 12,3-дюймовые экраны цифровой «приборки» и «мультимедийки», которые объединены между собой в одном пластиковом корпусе.

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Фото:Response, Toyota

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