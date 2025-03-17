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Новый рамный пикап Kia приняли на службу в полицию

Текст: Алиса Шашкова
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Австралия известна тем, что одним из самых популярных видов транспорта в этой стране являются пикапы. Поэтому немудрено, что такие виды машин используют в том числе муниципальные организации. Недавно на их вооружение был взят один из самых свежих пикапов в мире, разработанный компанией Kia.

Австралийская полиция и аварийно-спасательная служба отчитались в соцсетях, что с недавнего времени начали использовать в своей работе рамные пикапы Kia Tasman, появившиеся в продаже на родном для себя рынке в Южной Корее только в начале 2025 года. 

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Одну из таких машин показали на фото. Судя по нему, это внедорожник в простом черном цвете, оклеенный клетчатой ливреей с большими надписями «Police» по бокам.

Что скрывается под капотом автомобиля – не уточняется, но известно, что внутри него установлено оборудование, которое полиция использует во всех своих патрульных машинах.

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Что интересно, Tasman еще не представлен на рынке Австралии. Там машина появится только в июле 2025 года. 

Местные автомобили будут комплектоваться 2,2-литровым турбодизельным мотором мощностью 209 лошадиных сил и 441 Нм. Помогать ему предстоит 8-скоростной автоматической коробке передач.

Tasman обладает буксировочной способностью до 3,5-тонны. Он может быть как моноприводным, так и полноприводным. В Корее за такие машины просят от 37 тысяч 500 вон или 2,2 миллиона рублей.

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Фото:Соцсети, Kia

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