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Автомеханик назвал дешевый б/у-универсал из Швеции, который никогда не ломается

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Мнение о надежности того или иного автомобиля часто носит субъективный характер. Но гораздо ближе к правде в нем считаются автомеханики, которые работают с машинами.

Недавно один из представителей этого «цеха» Скотти Килмер, после 55-летней карьеры в автомастерской переключившийся на блогинг, назвал недорогой подержанный шведский автомобиль, который практически не ломается.

Им оказался Volvo V70 второго поколения, который (по словам блогера) за небольшие деньги способен обеспечить своему владельцу не только безопасные, но и надежные поездки на протяжении сотен тысяч километров.

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Volvo V70

В качестве примера бывший автомеханик привел экземпляр Volvo с пробегом около 200 тысяч миль (свыше 300 тысяч километров), в котором лишь слегка потрескались кожаные сиденья и некоторые детали пластика. Тогда как технически машина остается полностью исправной.

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Автомеханик-блогер Скотти Килмер на фоне Volvo V70

«Вы только послушайте, как закрываются двери этого Volvo – это однозначно добротный автомобиль. Конечно, сегодня он может выглядеть странно, но эти старые универсалы способны ездить бесконечно с минимальными затратами на техническое обслуживание», – говорит блогер в своем новом видео, опубликованном на YouTube.

Напомним, второе поколение Volvo V70 выпускалось в период с 2000 по 2008 год. Представительский универсал следовал по стопам таких шведских икон автомобилестроения как 240 и 850, предлагая аналогичный уровень качества сборки и свободного пространства внутри.

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Volvo V70

Машина предлагалась с большим выбором силовых агрегатов, в которые входили бензиновые, дизельные и даже биотопливные двигатели, способные работать на сжиженном газе (LPG).

Цены на дорестайлинговые Volvo V70 в России первых годов выпуска сегодня начинаются от 500 тысяч рублей, тогда как за модернизированные универсалы просят около 1 миллиона 300 тысяч рублей и выше. Правда выбор таких машин в стране невелик. 

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Фото:Volvo, ScottyKilmer/YouTube

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