Преемника знаменитого Jeep Cherokee подловили вблизи во время тестов

Сейчас в гамму моделей Jeep входит только один Cherokee – внедорожник с приставкой Grand. Обычный вариант этой модели снят с производства еще в 2023 году и пока не имеет преемника. Но вскоре это изменится, поскольку Stellantis уже начал тестировать новый Jeep Cherokee в камуфляже.

Снимками машины поделилось издание «CarsCoops», опубликовавшее фотографии испытательного прототипа в обильной маскировке. В отличие от предыдущих шпионских снимков, на этот раз автомобиль подловили вблизи, что позволило рассмотреть его в деталях.

Центральная часть кузова внедорожника, включая передние и задние двери с ручками заподлицо, по-видимому, будет перенята прямо с модели Wagoneer S. При этом Cherokee достанется более вертикальная корма с толстыми D-образными стойками.

Шпионские фото нового внедорожника Jeep Cherokee

Продавать новинку собираются как с двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными силовыми установками. Впоследствии машина может обзавестись полностью электрической версией.

Кроме того, не исключено, что в итоге новый Cherokee получит другое имя. На презентациях планов компании Jeep называл эту машину MY26 из-за жалоб индейцев племени «Чероки», просивших компанию больше не пользоваться ее именем.

Какое решение будет принято по этому вопросу станет понятно в октябре 2025 года, когда новый внедорожник Jeep поступит в производство.