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Роскошный внедорожник Toyota, при виде которого Rolls-Royce становится стыдно

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия toyota century overhead 1

Компания Rolls-Royce выпускает одни из самых роскошных автомобилей на планете, но Toyota, известная своими доступными и надежными машинами, недавно доказала, что способна посрамить британского автопроизводителя с его люксовым внедорожником Cullinan.

В продаже в Японии с прошлого года доступна премиальная мега-роскошная баржа, которая стоит гораздо дешевле Rolls-Royce, но при этом обеспечивает такой же высокий уровень комфорта. 

Копия toyota century front left 1

Вседорожник «Тойоты» носит имя Century и представляет собой эксклюзивный шедевр, сочетающий в себе элегантный дизайн и гибридные технологии. Как и Rolls-Royce Cullinan, японец положен сверхбогатым людям, но его цена гораздо ниже, чем британского конкурента.

Если роскошный внедорожник «Роллс-Ройс» стоит приблизительно 325 тысяч долларов или 27,6 миллиона рублей, то «Тойота» предлагается почти в два раза дешевле – от 170 тысяч долларов (14,5 миллиона рублей). 

toyota century interior

Внедорожник Century оснащен задними сиденьями с функциями обогрева, вентиляции и массажа, которые откидываются практически до лежачего положения, а также использует дорогостоящие материалы отделки, двери как у Rolls-Royce и бесшумную гибридную силовую установку V6 мощностью 412 лошадиных сил.

toyota century 9 1

К сожалению для многих и к радости Rolls-Royce, Toyota Century сейчас продается официально только в Японии и Китае.

toyota century driving rear left

Но заказать его при желании можно даже в России. Правда цены на такие машины зашкаливают, стартуя с 66 миллионов рублей.

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Фото:Toyota

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