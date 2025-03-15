Бюджетный минивэн Toyota Sienta научили выглядеть как классический Mini

Минивэн Toyota Sienta пользуется на японском рынке высоким спросом и вскоре готовится пережить обновление. Но параллельно с этой модернизацией над изменениями во внешности этой популярной машины работают также независимые тюнеры.

Недавно они превратили Sienta в удобный кемпер, а теперь этой «Тойоте» удалось приобрести дизайн, который заставит спутать ее на дороге с автомобилями Mini.

Авторами тюнинг-кита является японское ателье «DAMD», известное преображением многих местных автомобилей.

Toyota Sienta в тюнинге DAMD

Проект получил название Sienta Stuart и представляет собой машину, которая близка по оформлению передней части кузова к ретро-моделям британской компании Mini.

Автомобилю достались круглые светодиодные фары и переработанный кожух решетки радиатора, которые в совокупности создают внешний вид, как у классических моделей Mini.

Добавить убедительности проекту было решено нанесением на капот японского минивэна гоночных наклеек и установкой сплиттера на передний бампер, который вместе со специальными боковыми юбками и наклейками Union Jack на задней стойке создают Sienta облик, близкий к легендарным британским компактам.

Модернизировать минивэн Toyota до состояния копии Mini в Японии предлагают за 484 тысячи иен или 277 тысяч рублей. Дополнительные наклейки на капот обойдутся покупателям еще в 34 тысячи 100 иен (около 19 тысяч 500 рублей).

В продажу в Японии пакет доработок для Sienta от DAMD поступил вчера вечером, 14 марта.