Внедорожник Toyota, который заставит Suzuki Jimny подвинуться, могут оценить всего в 2 млн рублей

Линейка классических внедорожников Toyota за последние несколько лет пережила существенную модернизацию. Сначала в новое поколение перешел флагманский Land Cruiser 300, а затем это сделал его младший брат Land Cruiser 250/Prado.

А теперь присоединиться к ним готовится самый компактный вариант автомобиля в этом семействе, который одновременно постараются сделать еще и самым недорогим.

По слухам, пришедшим из Японии, внедорожник получит имя Land Cruiser FJ. Машина должна приобрести небольшие размеры, обзаведясь длиной в 4,6-метра и колесной базой в 2,7-метра.

Неофициальный рендер Toyota Land Cruiser FJ

Автомобиль должен оказаться гораздо крупнее своего конкурента в лице растянутого Suzuki Jimny с пятью дверьми. Его длина составит 4,6-метра, а колесная база будет равна примерно 2,7-метрам.

Внедорожные характеристики Land Cruiser FJ может унаследовать у старшего Land Cruiser 250/Prado, получив честный полный привод, который будет доступен уже с базовой комплектации.

При этом в качестве платформы новинки выступит не стандартная «Ленд Крузеровская» архитектура TNGA, а более бюджетная «тележка» iMV.

Внутри машины ждут появления цифровой комбинации приборов, большого сенсорного дисплея, а также легко моющихся материалов отделки.

В список двигателей новинки могут войти 2-литровые «атмосферники», 1,5-литровые и 2,5-литровые бензино-электрические силовые установки, а также, вероятно, 2,7-литровый «дизель».

Официальный тизер Toyota Land Cruiser FJ

Но еще интереснее, сколько будет стоить такой внедорожник. Японские инсайдеры склоняются к тому, что цена нового Toyota Land Cruiser FJ составит около 3,5 миллиона иен, что эквивалентно сумме в 2 миллиона рублей по действующему курсу.

Это гораздо дешевле, чем сейчас в Японии просят не только за флагманский Toyota Land Cruiser 300, но и за более компактный Toyota Land Cruiser 250/Prado.