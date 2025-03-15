Nissan хочет привлечь покупателей, вернув в строй седан Primera

В последний год Nissan сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. В попытках остаться на плаву руководство этого японского автопроизводителя судорожно ищет возможность вернуть покупателей. И лучшим рецептом для этого видится воскрешение одной давно забытой модели.

Неожиданным образом для многих накануне в Сети обнаружилась заявка на товарный знак, которую подала компания Nissan. В ней фигурирует имя Primera, а статус указан как «ожидает регистрации».

Заявка на товарный знак Nissan Primera от 13 февраля 2025 года

По одному из мнений, Nissan хочет защитить имя своей популярной старой модели, но также есть основания полагать, что японский автопроизводитель планирует вернуть эту машину в строй.

Nissan Dongfeng N7

Primera впервые была представлена в 1990 году как среднеразмерный седан для Японии и Европы. За ним последовало второе поколение в 1996 году, а затем в 2001 году и третье.

Последняя итерация этой 4-дверки привлекала внимание своим причудливым дизайном и футуристичным интерьером, но была снята с производства в 2007 году.

На протяжении трех поколений Primera продавалась в нескольких форм-факторах: 4-дверный седан, 5-дверный лифтбэк и даже универсал, но в потенциально возможной свежей генерации эта модель почти наверняка лишится двух последних версий.

Nissan Dongfeng N7

По слухам, Nissan рассматривает возможность превратить Primera в полностью электрический седан, который будет конкурировать с такими моделями как Tesla Model 3, Mazda 6e и VW ID.7, но не собственными силами, а в рамках партнерства с Dongfeng и ее 4-дверкой N7 (на фотографиях выше).

Ранее аналогичный трюк провернула «Мазда», выпустившая свой «батарейный» седан, являющийся клоном китайской электрической модели Deepal SL03.

Сроки дебюта новой Primera пока не раскрываются, но в планы Nissan до 2026 года входит выпуск сразу нескольких электромобилей.