Nissan хочет привлечь покупателей, вернув в строй седан Primera

В последний год Nissan сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. В попытках остаться на плаву руководство этого японского автопроизводителя судорожно ищет возможность вернуть покупателей. И лучшим рецептом для этого видится воскрешение одной давно забытой модели.
Неожиданным образом для многих накануне в Сети обнаружилась заявка на товарный знак, которую подала компания Nissan. В ней фигурирует имя Primera, а статус указан как «ожидает регистрации».
По одному из мнений, Nissan хочет защитить имя своей популярной старой модели, но также есть основания полагать, что японский автопроизводитель планирует вернуть эту машину в строй.
Primera впервые была представлена в 1990 году как среднеразмерный седан для Японии и Европы. За ним последовало второе поколение в 1996 году, а затем в 2001 году и третье.
Последняя итерация этой 4-дверки привлекала внимание своим причудливым дизайном и футуристичным интерьером, но была снята с производства в 2007 году.
На протяжении трех поколений Primera продавалась в нескольких форм-факторах: 4-дверный седан, 5-дверный лифтбэк и даже универсал, но в потенциально возможной свежей генерации эта модель почти наверняка лишится двух последних версий.
По слухам, Nissan рассматривает возможность превратить Primera в полностью электрический седан, который будет конкурировать с такими моделями как Tesla Model 3, Mazda 6e и VW ID.7, но не собственными силами, а в рамках партнерства с Dongfeng и ее 4-дверкой N7 (на фотографиях выше).
Ранее аналогичный трюк провернула «Мазда», выпустившая свой «батарейный» седан, являющийся клоном китайской электрической модели Deepal SL03.
Сроки дебюта новой Primera пока не раскрываются, но в планы Nissan до 2026 года входит выпуск сразу нескольких электромобилей.