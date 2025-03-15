ДомойАвтоновости сегодняNissan хочет привлечь покупателей, вернув в строй седан Primera

Nissan хочет привлечь покупателей, вернув в строй седан Primera

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 78a17d601a7987134cde754e7dcd0baf0654ed1f 1

В последний год Nissan сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. В попытках остаться на плаву руководство этого японского автопроизводителя судорожно ищет возможность вернуть покупателей. И лучшим рецептом для этого видится воскрешение одной давно забытой модели. 

Неожиданным образом для многих накануне в Сети обнаружилась заявка на товарный знак, которую подала компания Nissan. В ней фигурирует имя Primera, а статус указан как «ожидает регистрации». 

Glyz4qMbkAADFCo
Заявка на товарный знак Nissan Primera от 13 февраля 2025 года

По одному из мнений, Nissan хочет защитить имя своей популярной старой модели, но также есть основания полагать, что японский автопроизводитель планирует вернуть эту машину в строй. 

6ecc31fbe83290a8da99ced23150cde7985d43dc
Nissan Dongfeng N7

Primera впервые была представлена в 1990 году как среднеразмерный седан для Японии и Европы. За ним последовало второе поколение в 1996 году, а затем в 2001 году и третье.

Последняя итерация этой 4-дверки привлекала внимание своим причудливым дизайном и футуристичным интерьером, но была снята с производства в 2007 году. 

На протяжении трех поколений Primera продавалась в нескольких форм-факторах: 4-дверный седан, 5-дверный лифтбэк и даже универсал, но в потенциально возможной свежей генерации эта модель почти наверняка лишится двух последних версий.

f6984a8bd03bfd2a370dd1d5b1ef2b2ee34e7faa
Nissan Dongfeng N7

По слухам, Nissan рассматривает возможность превратить Primera в полностью электрический седан, который будет конкурировать с такими моделями как Tesla Model 3, Mazda 6e и VW ID.7, но не собственными силами, а в рамках партнерства с Dongfeng и ее 4-дверкой N7 (на фотографиях выше). 

Ранее аналогичный трюк провернула «Мазда», выпустившая свой «батарейный» седан, являющийся клоном китайской электрической модели Deepal SL03.

Сроки дебюта новой Primera пока не раскрываются, но в планы Nissan до 2026 года входит выпуск сразу нескольких электромобилей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Nissan, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Роскошный внедорожник Toyota, при виде которого Rolls-Royce становится...

Бюджетный минивэн Toyota Sienta научили выглядеть как классический...

Внедорожник Toyota, который заставит Suzuki Jimny подвинуться, могут...

Компактвэн Suzuki Every приобрел «лицо Lexus»

В Россию привезли самый недооцененный кроссовер в мире

Владельцы китайских Toyota RAV4 жалуются, что они ржавые...

Забытый супердешевый суперкар Toyota из 90-х: благодаря ему...

Электрические SUV-близнецы Toyota и Subaru появятся в 2026...

Новое поколение кроссовера Duster превратили в монстра бездорожья

Возрожденное спорт-купе Toyota MR2 обзавелось новыми подробностями

Легендарный Volkswagen Passat B3 1991 года с «околонулевым»...

Новый дешевый пикап Volkswagen тестируют в кузове Tiguan

Производитель внедорожников Rezvani создал пуленепробиваемый рюкзак за 42...

Легендарный внедорожный минивэн Mitsubishi не узнают в новом...

8 худших вещей во владении автомобилем Subaru

Skoda выпустит электрического брата кроссовера Kodiaq

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+