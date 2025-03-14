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Владельцы китайских Toyota RAV4 жалуются, что они ржавые уже с новья

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Все привыкли, что от ржавчины, как правило, страдают китайские автомобили. Но иногда эта неприятность поражает машины именитых производителей. Особенно, когда они производятся в самой «Поднебесной». 

Китайские соцсети заполонили сообщения от владельцев машин Toyota RAV4, выпускаемых на совместном предприятии FAW и Toyota в КНР, которые после их покупки в автосалоне обнаружили в своих автомобилях ржавые детали. 

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По словам обладателей таких «паркетников», ржавчина в их машинах в основном сосредоточена в винтах, резьбовых соединениях, каркасах приборной панели, приводных валах шасси, а также в других местах, в том числе под резиновыми пыльниками верхней части дверей.

Более того, некоторые владельцы RAV4 китайского производства рассказывают о появлении «рыжиков» на кузове в случае с автомобилями 2020-2023 годов выпуска. 

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Жалобы в интернете распространились так далеко, что о них стало известно представителям совместного предприятия FAW Toyota, которые посоветовали автовладельцам обратиться в дилерские центры, где проблемы устранят по гарантии.

В ответ на это пострадавшие обладатели кроссоверов RAV4 рассказывают, что уже исправляли эти недостатки в рамках гарантийных обязательств, но через некоторое время они появлялись снова. 

Сейчас владельцы китайских RAV4 готовят коллективный иск против совместного завода FAW Toyota в попытке защитить свои права. 

Что интересно, такие кроссоверы сейчас могут колесить по России, а их покупатели даже не подозревать, что их машины ржавеют. RAV4 является вторым по частоте ввоза на российский рынок автомобилем по параллельному импорту. И большое количество экземпляров таких кроссоверов едут к нам как раз из Китая.  

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Фото:Toyota, соцсети

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