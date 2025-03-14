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Забытый супердешевый суперкар Toyota из 90-х: благодаря ему появился McLaren F1

Текст: Михаил Романченко
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Конец 80-х и начало 90-х годов прошлого столетия ознаменовались появлением в автомобильном мире поистине талантливых дизайнеров, которые не боялись экспериментировать, раздвигая границы того, как может выглядеть бюджетное авто.

Одному из них, работающему на Toyota, удалось совершить огромный прыжок вперед, воплотив в жизнь нечто поистине футуристичное.

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Машина получила имя Sera и представляла собой не какой-то мелкосерийный и сверхдорогой автомобиль, или концепт-кар, а компактное и доступное купе с одной крайне необычной «фишкой».

Премьера Toyota Sera датирована 1990-м годом. Всех, кто впервые увидел эту машину, удивили ее двери-«крылья бабочки», которые придавали бюджетнику почти суперкарный вид.

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Их конструкция оказалась настолько поразительной, что спустя годы Гордон Мюррей, идейный вдохновитель легендарного McLaren F1, рассказал, что эта именно эта японская машина стала музой для его знаменитого гиперкара. 

Но Sera выделилась на фоне остальных автомобилей не только своими дверями. У нее была полноценная крыша, выполненная в стиле аквариума, плавно переходящая в ветровое стекло.

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Благодаря этому решению внутри компактное купе не казалось таким маленьким. Но был нюанс.

В жаркие дни салон Sera превращался в теплицу, поэтому Toyota пришлось оснастить машину кондиционером начиная с самой дешевой комплектации, чтобы водители и пассажиры не таяли во время поездок под солнцем. 

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Внутри японское бюджетное купе предлагало четыре посадочных места, а сама «Тойота» хотела видеть эту машину не как спорткар, а семейный автомобиль.

Из-за этого под ее капотом был установлен полуторалитровый рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью всего 110 лошадиных сил. Мотор трудился в связке с механической трансмиссией или 4-диапазонным «автоматом» в зависимости от выбора покупателя. 

Зато Sera была относительно легкой (около 900 кг), что делало ее достаточно шустрой и проворной в условиях городских улиц. 

Несмотря на свою необычность и доступную цену, Toyota Sera просуществовала недолго. Машину сняли с производства из-за низких продаж спустя 5 лет с начала ее выпуска. 

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Фото:Toyota

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