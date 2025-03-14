Электрические SUV-близнецы Toyota и Subaru появятся в 2026 году

Toyota продолжает расширять линейку своих электромобилей, параллельно с которой в рамках сотрудничества сделает это Subaru. Обе компании являются партнерами и уже имеют один проект с электрическими близнецами Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Однако совсем скоро к ним присоединится новая пара «батарейных» SUV.

Новые модели будут построены на той же платформе e-TNGA, что и bZ4X и Solterra. Благодаря использованию уже разработанных деталей «Тойоте» и «Субару» удастся серьезно сэкономить на этом проекте.

Ожидается, что новинки двух японских автопроизводителей будут иметь традиционную кроссоверную посадку. В профиль они могут оказаться похожими на Toyota RAV4, получив острую носовую часть, рейлинги на крыше и практически вертикальную корму.

Subaru, как и в случае с предыдущей коллаборацией с Toyota, предстоит наделить свой «паркетник» собственным внешним видом, чтобы машины можно было легко отличить друг от друга.

Продавать новые электрические кроссоверы Toyota и Subaru собираются в Японии, США и Европе. Их выпуск планируют наладить на предприятии Subaru в японском городе Ядзима.

Производство этих моделей должно стартовать в январе 2026 года.