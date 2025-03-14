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Электрические SUV-близнецы Toyota и Subaru появятся в 2026 году

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Toyota продолжает расширять линейку своих электромобилей, параллельно с которой в рамках сотрудничества сделает это Subaru. Обе компании являются партнерами и уже имеют один проект с электрическими близнецами Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Однако совсем скоро к ним присоединится новая пара «батарейных» SUV.

Новые модели будут построены на той же платформе e-TNGA, что и bZ4X и Solterra. Благодаря использованию уже разработанных деталей «Тойоте» и «Субару» удастся серьезно сэкономить на этом проекте. 

Toyota EV Teaser

Ожидается, что новинки двух японских автопроизводителей будут иметь традиционную кроссоверную посадку. В профиль они могут оказаться похожими на Toyota RAV4, получив острую носовую часть, рейлинги на крыше и практически вертикальную корму. 

Subaru, как и в случае с предыдущей коллаборацией с Toyota, предстоит наделить свой «паркетник» собственным внешним видом, чтобы машины можно было легко отличить друг от друга.

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Продавать новые электрические кроссоверы Toyota и Subaru собираются в Японии, США и Европе. Их выпуск планируют наладить на предприятии Subaru в японском городе Ядзима.

Производство этих моделей должно стартовать в январе 2026 года. 

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Фото:Toyota

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