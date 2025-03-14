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Новое поколение кроссовера Duster превратили в монстра бездорожья

Текст: Алексей Шмидт
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Третье поколение кроссовера Dacia Duster появилось на свет еще в 2023 году, но до сих пор не дает покоя тюнерам. Бюджетный «паркетник» нередко ложится в основу необычных проектов, одним из которых недавно стал собственный вариант этой модели от немецкого ателье «Taubenreuther».

Компания, специализирующаяся на переделке автомобилей, подготовила собственную версию «Дастера», которая адаптирована под штурм бездорожья. 

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Одним из главных изменений в оригинальной машине стало увеличение ее дорожного просвета благодаря амортизаторам Koni Heavy Track, которые приподнимают днище этого автомобиля над землей на дополнительные 40 мм. 

В дополнение к этой доработке идут специальные покрышки для бездорожья размером 245/70 R16 и 245/65 R17, которые увеличивают дорожный просвет машины на дополнительные 20-30 мм. 

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Кроме того, в тюнинг-кит для «Дастера» от «Taubenreuther» также входят дополнительные детали, такие как алюминиевая защитная пластина толщиной 6 миллиметров, крепящаяся под двигателем, плюс защита кабелей и топливного бака.

Завершает этот список усиленный экспедиционный багажник для крепления груза, либо лебедки с буксировочной силой до двух тонн. 

Каждый из компонентов для Duster можно заказать отдельно друг от друга. К примеру, амортизаторы машины стоят 933 евро, защита днища, бака и проводки еще 1305 евро, а багажник на крыше 1600 евро. 

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Фото:Taubenreuther

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