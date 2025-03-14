Новое поколение кроссовера Duster превратили в монстра бездорожья

Третье поколение кроссовера Dacia Duster появилось на свет еще в 2023 году, но до сих пор не дает покоя тюнерам. Бюджетный «паркетник» нередко ложится в основу необычных проектов, одним из которых недавно стал собственный вариант этой модели от немецкого ателье «Taubenreuther».

Компания, специализирующаяся на переделке автомобилей, подготовила собственную версию «Дастера», которая адаптирована под штурм бездорожья.

Одним из главных изменений в оригинальной машине стало увеличение ее дорожного просвета благодаря амортизаторам Koni Heavy Track, которые приподнимают днище этого автомобиля над землей на дополнительные 40 мм.

В дополнение к этой доработке идут специальные покрышки для бездорожья размером 245/70 R16 и 245/65 R17, которые увеличивают дорожный просвет машины на дополнительные 20-30 мм.

Кроме того, в тюнинг-кит для «Дастера» от «Taubenreuther» также входят дополнительные детали, такие как алюминиевая защитная пластина толщиной 6 миллиметров, крепящаяся под двигателем, плюс защита кабелей и топливного бака.

Завершает этот список усиленный экспедиционный багажник для крепления груза, либо лебедки с буксировочной силой до двух тонн.

Каждый из компонентов для Duster можно заказать отдельно друг от друга. К примеру, амортизаторы машины стоят 933 евро, защита днища, бака и проводки еще 1305 евро, а багажник на крыше 1600 евро.