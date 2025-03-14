Легендарный Volkswagen Passat B3 1991 года с «околонулевым» пробегом продают всего за 725 тысяч рублей

В линейке компании Volkswagen было немало моделей, которые остались в памяти поклонников этого автопроизводителя. Одной из них без преувеличения является Passat B3.

Автомобиль, сделанный с упором на качество, прославился своей выносливостью, поэтому спустя несколько десятилетий такие машины по-прежнему можно встретить на дорогах, правда уже в весьма потрепанных состояниях.

Volkswagen Passat B3, выставленный на аукцион в Великобритании

Но это не касается одного Passat B3 из Великобритании, который недавно выставили на аукцион «Collecting Cars». Настоящую «капсулу времени» планируют продать 19 марта, а пока на торгах собирают заявки на покупку этой машины.

Речь идет о седане 1991 года выпуска, который за почти 34 года проехал всего 791 милю или 1272 километра. При этом за свою жизнь он успел сменить двух владельцев.

Машина пребывает в идеальном состоянии. Ее кузов и салон выглядят так, будто она только сошла с конвейера. Благодаря тому, что это версия GL, ей положены кожаные сиденья и рулевое колесо, задний спойлер, система обогрева заднего стекла и подлокотник на втором ряду. Кроме того, в арсенал автомобиля входит стереосистема Blaupunkt.

Под капотом 4-дверки трудится 2-литровый 8-клапанный 4-цилиндровый бензиновый мотор мощностью 113 лошадиных сил, передающийся на передние колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

С места до 100 километров в час в такой конфигурации Passat B3 разгоняется примерно за 12,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 185 км/ч.

До конца торгов остается 5 дней. Последней ставкой на аукционе за этот лот является сумма в 6 тысяч 500 фунтов стерлингов или 725 тысяч рублей по текущему курсу.