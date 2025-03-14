Новый дешевый пикап Volkswagen тестируют в кузове Tiguan

В 2018 году Volkswagen представил концепт-кар Tarok, представлявший собой субкомпактный пикап, построенный на базе кроссовера-бестселлера Tiguan. С тех пор прошло уже семь лет, но серийного воплощения этого шоу-кара так и не появилось. Но, судя по всему, ждать его осталось недолго.

Накануне в Сети появились фотографии автомобиля, который несмотря на свой внешний вид, сильно напоминающий кроссовер Tiguan, является пикапом.

Концептуальный пикап VW Tarok (2018)

Снимками прототипа поделилось латиноамериканское издание «Autossegredos», утверждающее, что под личиной «паркетника» прячется новый мини-утилитарник немецкой марки. Машину обкатывают в так называемом тестовом муле, который скрывает ее дизайн от автомобильных папарацци.

Во внутренней документации автомобиль известен как Project Udara и VW 247, но в качестве серийного названия ему прочат имя Volkswagen Therion.

Прототип нового пикапа Volkwagen Therion (Stephen Hancock)

Уже на фотографиях видно, что колесная база пикапа окажется заметно длиннее кроссовера Tiguan, а фары прототипа не относятся ни к одной существующей модели немецкой марки.

Кроме того, на снимках заметно, что машина использует барабанные тормоза сзади, а также обладает подвеской с жесткой осью и листовыми рессорами, которая должна обеспечить пикапу хорошие показатели грузоподъемности.

Агрегатная линейка новой модели VW пока засекречена. Раскрыть ее собираются не раньше официальной премьеры нового пикапа, которая запланирована на первую половину 2026 года.