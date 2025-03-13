8 худших вещей во владении автомобилем Subaru

Subaru обладает преданными поклонниками, которые ценят ее машины за практичность, безопасность и ездовой характер. Но ни один автомобиль не идеален. И владельцы «Субару» знают это лучше, чем другие.

Начиная от проблем с двигателем и заканчивая непродуманными технологиями. Прошерстив профильные форумы мы собрали восемь вещей, которые могут заставить владельцев машин Subaru пожалеть о своем выборе.

Неисправности прокладки ГБЦ

Модели Subaru, особенно производства конца 90-х начала 2010-х годов, имеют плохую репутацию из-за выхода из строя в них прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ).

Причем самыми злостными нарушителями были 2,5-литровые моторы в Forester, Impreza и Outback, которые нередко их владельцам приходилось подвергать дорогостоящему ремонту по несколько раз.

Проблемы с расходом масла

Некоторые Subaru славятся чрезмерным аппетитом к моторному маслу. Forester, Outback и Crosstrek 2011-2014 годов с моторами 2- и 2,5-литра считаются самыми большими «обжорами».

Из-за этого многие «субаристы» вынуждены доливать литр масла каждые полторы тысячи километров и тщательно следить за его уровнем, чтобы не «запороть» двигатель.

Проблемы с вариатором

Бесступенчатые трансмиссии CVT от Subaru обладают плавной работой, но далеко не так долговечны, как некоторые думают. Многие модели компании 2010-2018 годов выпуска сталкивались с отказами вариаторов, что приводило к их дорогостоящему ремонту.

В ответ на проблему Subaru пришлось продлить гарантию на такие коробки передач в некоторых автомобилях.

Высокий расход топлива из-за постоянного полного привода

Полный привод отлично подходит для сложных дорожных условий, но тот факт, что он работает постоянно, негативным образом сказывается на топливной экономичности Subaru в сравнении с конкурентами, использующими подключаемую систему 4WD.

Некачественные материалы отделки

Механически машины Subaru рассчитаны на долгий срок службы, но их интерьеры часто выглядят и ощущаются слишком дешевыми. Твердый пластик, хлипкие детали отделки и сиденья, которые быстро изнашиваются.

Все это вкупе со слабой шумоизоляцией внутреннего пространства делает длительные поездки на таких автомобилях некомфортными.

Устаревшая мультимедийная система

Информационно-развлекательные системы Subaru никогда не считались лучшими в классе. Система Starlink, используемая во многих моделях компании с 2015 года, славится своей медленной работой, «глючностью» и склонностью к замерзанию.

Проблемы со ржавчиной

Владельцы Subaru, проживающие в городах, где дороги обильно посыпают реагентами, вынуждены хвататься за голову, когда на колесных арках их машин и деталях ходовой части образуется ржавчина. Особенно печально известны этим недостатком модели Forester и Outback из 2000-х.

Дорогостоящий ремонт и обслуживание

Subaru – не самые дешевые автомобили в обслуживании. Их система полного привода требует частого присмотра, а оппозитные двигатели сложнее в ремонте, чем обычные моторы.

Кроме того, за «Субару» берутся далеко не все специалисты. Это ограничивает круг автомехаников, среди которых можно было бы найти вариант с более низкой стоимостью работ.