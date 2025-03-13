Седан Hyundai Elantra впервые показали в новом поколении (CN8)

Действующее поколение популярного корейского седана Hyundai Elantra (CN7) находится в строю с 2020 года. В 2023 году 4-дверка прошла через плановое обновление и теперь готовится к тому, чтобы через несколько лет сменить генерацию.

Пофантазировать на тему дизайна такого автомобиля недавно взялись цифровые художники корейской студии «KKSStudio», представившие неофициальный рендер, демонстрирующий дизайн реформенной «Элантры» в поколении CN8.

Концепт Hyundai N Vision

Авторы изображений черпали вдохновение в шоу-каре Hyundai N Vision (на фото выше), дебют которого состоялся в середине 2022 года.

У этого концепта новая Elantra может позаимствовать совершенно другое оформление «передка» и кормы, но сохранить рельефные боковины, свойственные актуальной модели.

Рендер нового поколения Hyundai Elantra (CN8)

Машину могут наделить прямоугольными блоками оптики, строгим бампером с черной декоративной пластиной посередине, узкой решеткой радиатора и массивным воздухозаборником снизу.

Как поменяется «Элантра» с точки зрения техники пока сказать сложно. Ходят слухи, что в новом поколении эта модель может приобрести к традиционным двигателям внутреннего сгорания электрический довесок, став безальтернативным гибридом.

Кроме того, с большой долей вероятности у машины вновь будет «заряженная» версия N Line, отличающаяся самым производительным двигателем и специальным декором.

Премьера новой Hyundai Elantra должна состояться в 2026 году.