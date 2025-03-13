ДомойАвтоновости сегодняВнедорожный зверь Mercedes выводит глэмпинг на новый уровень

Внедорожный зверь Mercedes выводит глэмпинг на новый уровень

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Stone Offroad Design Peak 6x6 Offroad RV 1 1

Автомобильные путешественники постепенно отходят от формата кемпинга, чаще всего выбирая новомодный глэмпинг, который совмещает пребывание на природе с удобствами, свойственными отелям. 

Специально для них недавно появился автодом, цена которого составляет более 1,6 миллиона долларов (примерно 140 миллионов рублей). В нем при необходимости можно будет забраться туда, куда где обычный кемпер никогда не доберется, а также остановиться в глуши, обеспечив себе отельные условия комфорта. 

SOD Peak 6x6 Offroad RV 1
Дом на колесах Peak 6×6

Машина носит название Peak 6×6 и построена компанией Stone Offroad Design (SOD) на базе шасси тяжелого грузовика Mercedes-Benz Arocs 6WD, который обычно используется для перевозки строительной техники и материалов.

Это настоящий вездеход на шести колесах, приводящийся в движение 15,6-литровым двигателем, работающим в связке с трансмиссией Mercedes Powershift 3.

Для того, чтобы превратить грузовик в роскошный номер отеля на колесах, его создатели установили на шасси машины 6,5-метровый бокс (высотой 2,3-метра), дополнив его трехточечной системой гашения вибраций. 

SOD Peak 6x6 Offroad RV Floor Plan 1

Жилой отсек получился настолько вместительным, что там удалось расположить полузакрытую спальню, компактную кухню с обеденной зоной, варочной панелью, раковиной, шкафом, духовкой и холодильником с морозильной камерой, а также большую ванную комнату.

SOD Peak 6x6 Offroad RV Bathroom 1

Весь интерьер машины был выполнен в нейтральных и натуральных тонах из дорогостоящих и качественных материалов. 

SOD Peak 6x6 Offroad RV Vault Style Door 1

Для тех, кто ценит безопасность, в машине предусмотрена кодированная система запирания дверей и люка, а также дверь в кабину водителя, напоминающая те, что используются в банковских хранилищах.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Stone Offroad Design/SOD

Читайте также:

Последние новости:

Электрический Toyota Land Cruiser Se стал еще ближе...

Внедорожник-любимец охотников и рыбаков от Mitsubishi останется классическим...

Знаменитый зеленый Bentley Turbo R из Top Gear...

Владельцы Mercedes жалуются на взрывающиеся люки в крыше

Любимый рамный внедорожник Nissan начала 2000-х могут вернуть...

Toyota RAV4 нового поколения показан на реалистичных изображениях:...

Раскрыт секрет логотипа Subaru: его корни уходят в...

Знаменитый гоночный минивэн Renault с сердцем болида Формулы-1...

Легенду JDM-автомобилей в почти новом состоянии продали за...

Toyota рассекретила свой вариант современной «Оки»: представлен концепт...

Toyota неожиданно представила новый электрический кроссовер C-HR+

У недорогого компактвэна Mitsubishi Xpander появилась спортивная версия...

Hyundai готовит ультрабюджетный купе-кроссовер для бедных стран

Маленький японский полноприводный хэтчбек может ездить по бездорожью,...

3-дверный Suzuki Jimny превратили в идеальный вездеход для...

Toyota подарила японским полицейским кроссовер Crown Sport, но...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+