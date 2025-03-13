Внедорожный зверь Mercedes выводит глэмпинг на новый уровень

Автомобильные путешественники постепенно отходят от формата кемпинга, чаще всего выбирая новомодный глэмпинг, который совмещает пребывание на природе с удобствами, свойственными отелям.

Специально для них недавно появился автодом, цена которого составляет более 1,6 миллиона долларов (примерно 140 миллионов рублей). В нем при необходимости можно будет забраться туда, куда где обычный кемпер никогда не доберется, а также остановиться в глуши, обеспечив себе отельные условия комфорта.

Дом на колесах Peak 6×6

Машина носит название Peak 6×6 и построена компанией Stone Offroad Design (SOD) на базе шасси тяжелого грузовика Mercedes-Benz Arocs 6WD, который обычно используется для перевозки строительной техники и материалов.

Это настоящий вездеход на шести колесах, приводящийся в движение 15,6-литровым двигателем, работающим в связке с трансмиссией Mercedes Powershift 3.

Для того, чтобы превратить грузовик в роскошный номер отеля на колесах, его создатели установили на шасси машины 6,5-метровый бокс (высотой 2,3-метра), дополнив его трехточечной системой гашения вибраций.

Жилой отсек получился настолько вместительным, что там удалось расположить полузакрытую спальню, компактную кухню с обеденной зоной, варочной панелью, раковиной, шкафом, духовкой и холодильником с морозильной камерой, а также большую ванную комнату.

Весь интерьер машины был выполнен в нейтральных и натуральных тонах из дорогостоящих и качественных материалов.

Для тех, кто ценит безопасность, в машине предусмотрена кодированная система запирания дверей и люка, а также дверь в кабину водителя, напоминающая те, что используются в банковских хранилищах.