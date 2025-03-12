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Toyota RAV4 нового поколения показан на реалистичных изображениях: подробности

Текст: Михаил Романченко
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Инженеры и дизайнеры Toyota на протяжении последних лет активно работают над новым поколением модели RAV4, которая является самым популярным кроссовером в линейке японского автопроизводителя.

Ожидания от этой новинки очень высоки. Особенно для Toyota, которая не может позволить себе допустить ошибки и отдать часть покупателей подступающим к ней конкурентам.  

На днях японский портал «BestCarWeb» пофантазировал на тему того, как будет выглядеть новый RAV4 без камуфляжа, которым были покрыты его тестовые прототипы.

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По мнению дизайнеров из «Страны восходящего солнца», реформенный «паркетник» Toyota переживет эволюционные изменения, которые затронут только его переднюю часть кузова и корму.

Оформление «передка» машины может приобрести другую решетку радиатора, интегрированную в бампер, а также новые C-образные блоки дневных ходовых огней, опоясывающих основные кластеры фар. 

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Заднюю часть автомобиля с большой долей вероятности наделят другими фонарями, тогда как его боковины с резкими линиями, трапециевидными колесными арками и трехмерным бампером останутся без серьезных изменений.

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Ожидается, что линейка двигателей переберется в новый RAV4 с его предшественника. В ее центре будет находиться 2-литровая бензиновая «четверка», а на ступеньку выше расположится гибридный силовой агрегат на базе 2,5-литрового ДВС.

Кроме того, кроссоверу вновь достанется подключаемый двухмоторный гибрид, который обеспечит еще большую дальность ходя на электротяге, чем это делает нынешний силовой агрегат PHEV с его 95 километрами. 

Официальная презентация нового поколения Toyota RAV4 должна состояться до конца этого года. В продажу машина поступит в 2026-м. 

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Фото:BestCarWeb

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