Toyota RAV4 нового поколения показан на реалистичных изображениях: подробности

Инженеры и дизайнеры Toyota на протяжении последних лет активно работают над новым поколением модели RAV4, которая является самым популярным кроссовером в линейке японского автопроизводителя.

Ожидания от этой новинки очень высоки. Особенно для Toyota, которая не может позволить себе допустить ошибки и отдать часть покупателей подступающим к ней конкурентам.

На днях японский портал «BestCarWeb» пофантазировал на тему того, как будет выглядеть новый RAV4 без камуфляжа, которым были покрыты его тестовые прототипы.

По мнению дизайнеров из «Страны восходящего солнца», реформенный «паркетник» Toyota переживет эволюционные изменения, которые затронут только его переднюю часть кузова и корму.

Оформление «передка» машины может приобрести другую решетку радиатора, интегрированную в бампер, а также новые C-образные блоки дневных ходовых огней, опоясывающих основные кластеры фар.

Заднюю часть автомобиля с большой долей вероятности наделят другими фонарями, тогда как его боковины с резкими линиями, трапециевидными колесными арками и трехмерным бампером останутся без серьезных изменений.

Ожидается, что линейка двигателей переберется в новый RAV4 с его предшественника. В ее центре будет находиться 2-литровая бензиновая «четверка», а на ступеньку выше расположится гибридный силовой агрегат на базе 2,5-литрового ДВС.

Кроме того, кроссоверу вновь достанется подключаемый двухмоторный гибрид, который обеспечит еще большую дальность ходя на электротяге, чем это делает нынешний силовой агрегат PHEV с его 95 километрами.

Официальная презентация нового поколения Toyota RAV4 должна состояться до конца этого года. В продажу машина поступит в 2026-м.