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Раскрыт секрет логотипа Subaru: его корни уходят в историю 20 века

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Сегодня Subaru считается одним из самых успешных японских автопроизводителей. Автомобили этой компании покупают по всему земному шару, и большинство людей остается довольными своим приобретением. 

Бренд, известный своей идентичностью и прославившийся раллийными машинами, а также оппозитными двигателями, использует в качестве логотипа шильдик с шестью звездами. И у этого рисунка есть скрытое значение, которое напрямую связано с мировой историей.

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Сборка самолетов компанией Nakajima Aircraft, которая затем превратилась в FHJ и Subaru

До Второй мировой войны одним из самых крупных поставщиков самолетов для японской армии была компания Nakajima Aircraft.

Однако после окончания военных действий из-за невозможности опереться на резервную промышленность, а также конкуренции со стороны другого крупного производителей самолетов Mitsubishi ей пришлось распасться на несколько мелких брендов.

Среди них была фирма Fuji Heavy Industries, официально зарегистрированная в 1953 году, которая состояла из пяти других мелких марок – Fuji Kogyo, Fuji Jidosha Kogyo, Omiya Fuji Kogyo, Utsunomiya Sharyo и Tokyo Fuji Sangyo. Именно она начала строить автомобили, начав свой путь с крошечного хэтчбека 360.

Subaru 360
Subaru 360

Но какое отношение все это имеет к звездам на шильдике Subaru? Все очень просто.

Как известно, на логотипе этого японского автопроизводителя присутствует шесть звезд. Их скопление называют плеядами, но в Японии такое явление носит имя Subaru.

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Subaru Impreza WRX STI

Каждая из пяти маленьких звезд представляет каждую из тех пяти компаний, которые объединились в Fuji Heavy Industries. А одна большая звезда слева символизирует то крупное, во что превратились все эти бренды.

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Фото:Subaru, соцсети

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