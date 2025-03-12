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Легенду JDM-автомобилей в почти новом состоянии продали за 8 миллионов рублей

Текст: Михаил Романченко
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Копия Honda S2000 Auction Low Miles 1 1
Honda S2000 с пробегом 67 км (2000 год выпуска)

Легендарный японский спортивный автомобиль Honda S2000 сняли с производства более 15 лет назад, однако спрос на такие машины по-прежнему очень высок. Особенно ценны автомобили, которые находятся в отличном состоянии и имеют низкий пробег.

Одну из таких машин недавно продали на аукционе «Broad Arrow Auctions». Ее особенностью оказалось состояние, близкое к новой, из-за которой за нее заплатили 95 тысяч долларов или более 8 миллионов рублей. 

Копия Honda S2000 Auction Low Miles 3 1

Речь идет об автомобиле S2000 2000 модельного года. Высокая цена машины обусловлена ее невероятно низким пробегом, составляющим всего 67 километров. 

2000 honda s2000 NEW001

За последние 25 лет на этой «Хонде» практически никто не ездил, поэтому она выглядит так, будто только покинула завод. Автомобиль окрашен в цвет Silverstone Metallic и обладает черным салоном.

Под капотом легенды среди JDM-автомобилей установлен двигатель VTEC мощностью 247 лошадиных сил и 218 Нм, пару которому составила механическая трансмиссия.

Honda S2000 Auction Low Miles 7

Первоначально машина принадлежала женщине, у которой уже была красная Honda S2000, использовавшаяся в качестве автомобиля на повседневку. Но одного родстера ей оказалось недостаточно и она приобрела второй, который в итоге все это время провел в гараже. 

Копия Honda S2000 Auction Low Miles 2 1

Изначально предполагалось, что стоимость автомобиля на торгах расположится в вилке от 60 до 80 тысяч долларов (5,1 – 6,8 миллиона рублей), но в реальности один из покупателей, который сильно заинтересовался этой машиной, решил заплатить за нее гораздо больше. 

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Фото:Broad Arrow Auctions

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