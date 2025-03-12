Toyota неожиданно представила новый электрический кроссовер C-HR+

Популярный компактный кроссовер Toyota С-HR неожиданным образом стал электрическим. До недавнего времени никакой информации о том, что эта модель перейдет на электротягу, не было. Но накануне вечером фотографии такой машины были опубликованы в официальных каналах компании в соцсетях.

Автомобилю досталось название C-HR+. Продавать его собираются в некоторых европейских странах уже с этого года, а в 2026-м машину предложат по всему Евросоюзу. О других рынках сбыта электрического C-HR+ пока ничего неизвестно.

Toyota C-HR+

В основе новинки «Тойоты» лежит модульная платформа e-TNGA, которая заметным образом отличается от архитектуры гибридного C-HR, построенного на «тележке» TNGA-C.

Машина обладает собственным дизайном в сравнении с версией, использующей ДВС. Кроме того, C-HR+ длиннее ее на 160 мм (4520 мм), а также обладает увеличенной колесной базой, которая позволяет такому кроссоверу быть вместительнее внутри.

Интерьер Toyota C-HR+

Поставлять новинку Toyota будет с двумя вариантами емкости батарей: на 58 кВт/ч и 77 кВт/ч на выбор покупателя.

Версии с младшими аккумуляторами получат безальтернативный передний привод, тогда как варианты с более емкими батареями будут положены моноприводным и полноприводным кроссоверам.

Согласно паспортным характеристикам, запас хода Toyota C-HR+ составит 600 километров по циклу WLTP. Мощность одномоторных версий будет равна от 167 л.с. до 224 л.с.

В полноприводной модификации с двумя электрическими двигателями отдача машины достигнет 342 лошадиных сил, что позволит ей разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,2-секунды.