Hyundai готовит ультрабюджетный купе-кроссовер для бедных стран

В Латинской Америке с 2012 года продается доступный хэтчбек HB20, который выделяется своими компактными размерами и доступной ценой. Несмотря на то, что аббревиатура HB дословно означает Hyundai Brasil, сейчас такие 5-дверки можно встретить в том в числе в Колумбии и даже в Мексике.

Но вскоре у этой модели появится более перспективная версия. Речь идет о модификации в кузове кроссовер, которая обещает оказаться одним из самых доступных SUV компании Hyundai на планете.

Неофициальный рендер Hyundai HB20 SUV

Для автомобиля уже определили название – HB20 SUV. Его разработка находится на финальной стадии.

Как такая машина может выглядеть накануне пофантазировал латиноамериканский цифровой художник «Kleber Silva» из студии «kdesignag», опубликовавший серию неофициальных рендеров нового ультрабюджетного «паркетника» корейской марки.

По мнению независимого дизайнера, новому доступному кроссоверу Hyundai предстоит примерить на себя современный внешний облик с бумерангообразными кластерами фар и тонкой светодиодной линией над капотом, выполняющей роль дневных ходовых огней.

Неофициальный рендер Hyundai HB20 SUV

Кроме того, машине достанется шестиугольная решетка радиатора, покатая линия крыши, которая сделает ее сильно похожей на кросс-купе, и сквозные задние фонари, проходящие через всю крышку багажника.

Потенциальный дизайн интерьера нового кроссовера Hyundai HB20 SUV

Технические характеристики потенциальной новинки Hyundai сейчас находятся под завесой тайны, но скорее всего, под капотом HB20 SUV стоит ждать малообъемных бензиновых двигателей мощностью до 100 лошадиных сил.

В качестве конкурентов этой модели журналисты видят бюджетные SUV модели Fiat Pulse, Renault Kardian и Volkswagen Tera.