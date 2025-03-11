ДомойАвтоновости сегодняHyundai готовит ультрабюджетный купе-кроссовер для бедных стран

Hyundai готовит ультрабюджетный купе-кроссовер для бедных стран

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
hyundai hb20 suv

В Латинской Америке с 2012 года продается доступный хэтчбек HB20, который выделяется своими компактными размерами и доступной ценой. Несмотря на то, что аббревиатура HB дословно означает Hyundai Brasil, сейчас такие 5-дверки можно встретить в том в числе в Колумбии и даже в Мексике. 

Но вскоре у этой модели появится более перспективная версия. Речь идет о модификации в кузове кроссовер, которая обещает оказаться одним из самых доступных SUV компании Hyundai на планете.

483288015 18086787304596311 2591319592580157416 n 1
Неофициальный рендер Hyundai HB20 SUV

Для автомобиля уже определили название – HB20 SUV. Его разработка находится на финальной стадии.

Как такая машина может выглядеть накануне пофантазировал латиноамериканский цифровой художник «Kleber Silva» из студии «kdesignag», опубликовавший серию неофициальных рендеров нового ультрабюджетного «паркетника» корейской марки.

По мнению независимого дизайнера, новому доступному кроссоверу Hyundai предстоит примерить на себя современный внешний облик с бумерангообразными кластерами фар и тонкой светодиодной линией над капотом, выполняющей роль дневных ходовых огней. 

483370004 18086787319596311 60710671256471775 n 1
Неофициальный рендер Hyundai HB20 SUV

Кроме того, машине достанется шестиугольная решетка радиатора, покатая линия крыши, которая сделает ее сильно похожей на кросс-купе, и сквозные задние фонари, проходящие через всю крышку багажника.

483476163 18086787322596311 1760913323121473126 n 1
Потенциальный дизайн интерьера нового кроссовера Hyundai HB20 SUV

Технические характеристики потенциальной новинки Hyundai сейчас находятся под завесой тайны, но скорее всего, под капотом HB20 SUV стоит ждать малообъемных бензиновых двигателей мощностью до 100 лошадиных сил.

В качестве конкурентов этой модели журналисты видят бюджетные SUV модели Fiat Pulse, Renault Kardian и Volkswagen Tera.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:kdesignag

Читайте также:

Последние новости:

Маленький японский полноприводный хэтчбек может ездить по бездорожью,...

3-дверный Suzuki Jimny превратили в идеальный вездеход для...

Toyota подарила японским полицейским кроссовер Crown Sport, но...

Новый недорогой внедорожник Kia вызвал ажиотажный спрос на...

Минивэн-чемпион по продажам в Китае доехал до России

Автомобили, двигатели которых сломаются до 160 тысяч км...

Новый дешевый электромобиль Suzuki Hustler EV появится в...

У Infiniti будет новый преемник знаменитого кросс-купе FX

Kia необычным образом потроллила Илона Маска с Tesla...

10 основных причин загорания лампы «чек» мотора Honda...

Как сэкономить 5% топлива в каждой поездке: ответ...

Новая Mazda RX-7 появится в 2027 году: подробности

Новое поколение соперника Toyota Alphard от Nissan поменяет...

Обновленный Nissan X-Trail хочет отобрать покупателей у гибридного...

Toyota начала продавать в Китае самый дешевый электромобиль:...

Новый электрический кроссовер Mazda CX-6e: как он будет...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+