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3-дверный Suzuki Jimny превратили в идеальный вездеход для путешествий по дикой местности

Текст: Ростислав Архипов
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Внедорожник Suzuki Jimny известен своими внедорожными характеристиками, а также спартанским оснащением и маломощным мотором, которые многие заносят в число главных минусов этой модели. Недавно компания Twisted Japan решила устранить эти недостатки, подготовив для «Джимни» тюнинг-комплект для комфортных и безопасных путешествий по дикой местности.

Пакет доработок получил название Twisted TJ. В ее основе лежит оригинальный 3-дверный Suzuki Jimny актуального поколения. 

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Экстерьер машины отличается черной решеткой радиатора, гоночной полосатой боковой отделкой, а также 16-дюймовыми черными колесами в сочетании с внедорожными покрышками BFGoodrich. 

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Для удобства в путешествиях в автомобиле предусмотрели объемный экспедиционный багажник, в который встроена дополнительная LED-светотехника, а также распорки для установки тента. А для того, чтобы иметь легкий доступ к багажу на крыше, внедорожник снарядили специальной лестницей.

Не менее важные изменения машины предусмотрели в ее салоне, где спартанский интерьер сделали роскошнее благодаря специальной кожаной отделке сидений с клетчатым рисунком.

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Тюнеры перешили не только обивку кресел, но и добавили этот же материал на дверные карты, а также отделали кожей всю переднюю панель автомобиля, кожух селектора трансмиссии и рычаг стояночного тормоза.

Но на этом тюнеры не остановились и увеличили мощность двигателя такого Jimny, доведя ее до 150 лошадиных сил. Кроме того, машину наделили более производительными элементами подвески, которая предназначена для активной езды по бездорожью.

Сколько стоит тюнинг-комплект для Suzuki Jimny не уточняется. Его цена будет зависеть от уровня доработок, выбранного клиентом.  

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Фото:Twisted Japan

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