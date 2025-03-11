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Минивэн-чемпион по продажам в Китае доехал до России

Текст: Алексей Шмидт
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Сегмент минивэнов в России не так популярен как на других рынках, в том числе в Китае, где большим спросом пользуются вместительные машины с удобными и роскошными салонами. Недавно один из самых популярных автомобилей в КНР в этом классе стал доступен для российских покупателей. Машины ввезли на наш рынок по схеме альтернативного импорта.

Несколько дилеров в РФ, занимающихся продажей машин по «серому» импорту, начали торговать у нас новыми минивэнами Denza D9. 

Эта модель интересна тем, что у себя на родине в Китае носит статус бестселлера и с большим отрывом превосходит по продажам всех конкурентов, в том числе Toyota.

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Denza D9

В феврале 2025 года автосалоны в «Поднебесной» распродали 7 тысяч 213 единиц машин Denza D9. Этот показатель оказался на 2 тысячи 410 единиц больше, чем в случае с занявшей второе место в общем рейтинге Toyota Sienna (4 тысячи 803 проданных автомобилей).

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Рейтинг самых популярных минивэнов в Китае в феврале 2025 года

Марка Denza является суббрендом крупной китайской автомобильной корпорации BYD. Ранее одним из главных акционеров в этой компании был Daimler, но в 2024 году немцы полностью избавились от своей доли в этой фирме. 

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Роскошный салон Denza D9

Минивэн Denza D9 дебютировал в Китае весной 2022 года. С тех пор машина предлагается покупателям как в качестве гибрида, так и электрокара.

Полностью «батарейный» вариант этой модели способен демонстрировать запас хода до 620 километров, а гибридный на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора умеет проезжать без дозаправок от 945 до 1040 километров. Цены на такие машины в Китае стартуют от 340 тысяч юаней (4,1 миллиона рублей), но в России они, разумеется, оценены гораздо дороже. 

За Denza D9 2025 года выпуска без пробега отечественные дилеры сегодня просят минимум 7 миллионов 800 тысяч рублей. 

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Фото:Denza, BYD, соцсети

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