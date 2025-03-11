Kia необычным образом потроллила Илона Маска с Tesla и быстро пожалела

Корейский автопроизводитель Kia в последние годы ударился в сегмент электромобилей, представив целый список таких новинок. И недавно маркетологи этой компании, похоже, придумали способ увеличить продажи необычным способом, вступив в своеобразную полемику с одним из лидеров этого рынка – компанией Tesla.

В соцсетях Kia были опубликованы фотографии нового электрического кроссовера EV3, на которых красовалась своеобразная наклейка на бампере. Надпись на ней гласила следующее: «Я купил это после того, как Илон сошел с ума».

На первый взгляд это выглядело как дерзкая шутка одного из владельцев Kia, но на самом деле картинку выложил официальный аккаунт автопроизводителя в Норвегии.

Скриншот из соцсетей

Маркетинговый ход стал отсылкой к наклейкам на бамперах машин Tesla, которые начали клеить их владельцы, с надписью: «Я купил это до того, как Илон сошел с ума».

Версия Kia переворачивает смысл этой фразы, позиционируя свои электромобили как привлекательный вариант для тех, кто сомневается к своей лояльности к бренду Tesla.

Как и ожидалось, пост Kia сильно не понравился некоторым фанатам «Теслы», особенно держателям акций этой компании. Они тут же обрушились на Kia Norway с критикой в комментариях и напомнили корейской компании, что таким образом она только оттолкнет потенциальных покупателей.

В ответ на крайне негативную реакцию картинка «Киа» была тут же удалена из соцсетей, но успела разойтись по профильным форумам и сторонним группам, где пользователи продолжают обсуждать этот редкий для современного мира с точки зрения дерзости маркетинговый прием.