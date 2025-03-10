10 основных причин загорания лампы «чек» мотора Honda 3.5 V6 по версии автомеханика

Автомобили Honda и их двигатели считаются очень надежными, но даже с ними иногда могут происходить неприятности.

Автомеханик из США, работающий на журнал «Motor Magazine», и наиболее часто обслуживающий «Хонды» с мотором 3,5-литра V6, составил список основных причин, по которым на приборной панели таких машин может появляться значок «Check Engine» (проверьте двигатель).

Напомним, мотор 3,5-литра V6 является очень распространенным среди американских Honda. Его ставят на модели Pilot, Ridgeline и Odyssey, а также на другие автомобили, в том числе на машины марки Acura.

1 – неисправный клапан рециркуляции отработавших газов

Клапан EGR помогает снизить выбросы за счет рециркуляции выхлопных газов во впускной материал. Но со временем накопление нагара может засорить клапан, вызывая срабатывание лампочки проверки двигателя.

2 – неисправность катушки зажигания

Деталь, которая обеспечивает искру, поддерживающую работу двигателя. Но когда она выходит из строя мотор начинает сбоить на холостом ходу, а машина ускоряться с рывками.

3 – утечка вакуума

Такая неисправность возникает, когда недозированный воздух попадает в двигатель, выбрасывая воздушно-топливную смесь.

Треснувшие вакуумные шланги, протекающая прокладка коллектора или неисправный клапан PCV (вентиляции картерных газов) могут привести к грубой работе двигателя на холостом ходу и загоранию индикатора «Check Engine».

4 – неисправный соленоид VTEC

На моторах Honda 3,5 V6 и других система электронного управления изменяемыми фазами газораспределения (VTEC) повышает производительность и эффективность двигателя, но если соленоид выходит из строя, поток масла к системе нарушается. Это может вызвать появление на «приборке» машины аварийной сигнализации.

5 – проблема с системой EVAP

Система контроля выбросов от испарения (EVAP) призвана предотвращать утечку паров топлива. Однако это все же может произойти из-за ослабленной крышки бензобака, треснувшего шланга или неисправного клапана продувки.

6 – неисправный или засоренный датчик массового расхода воздуха (MAF)

Датчик массового расхода воздуха измеряет, сколько воздуха поступает в двигатель. Если он загрязнится или выйдет из строя, двигатель может начать работать на слишком обогащенной, либо слишком бедной смеси. Это приведет к вибрациям и практически гарантированному загоранию индикатора проверки мотора.

В число остальных причин проблем с 3,5-литровым двигателем Honda V6, которые могут вызвать появление на приборной панели машины лампочки Check Engine, также вошли:

неисправность датчика соотношения воздух/топливо (AFR), датчика кислорода (O2) или поломка каталического нейтрализатора (катализатор);

пропуски зажигания из-за изношенных свечей зажигания;

неисправность топливных форсунок;

низкий уровень моторного масла или проблемы с давлением масла в двигателе.