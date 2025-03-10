Новое поколение соперника Toyota Alphard от Nissan поменяет дизайн и будет тратить 5 литров бензина на 100 км

Новое поколение соперника Toyota Alphard от Nissan поменяет и дизайн и будет тратить 5 литров бензина на 100 км

Nissan работает над новым поколением своего флагманского минивэна Elgrand. От автомобиля ждут серьезных перемен во внешности и технической части, но каких именно до сих пор было неизвестно.

Исправить это взялся авторитетный японский журнал «BestCarWeb», не только показавший, как может выглядеть новый Elgrand после смены генерации, но и чего ждать от его технической части.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Elgrand

Предполагается, что передняя часть реформенного минивэна будет оформлена по лекалам нового поколения модели Serena, включая большую площадь решетки радиатора, полосу дневных ходовых огней по ширине всего капота, а также традиционным кластером фар на уровень ниже. Боковины автомобиля должны сохранить квадратный силуэт, но обзавестись новомодными потайными ручками дверей.

Внутри новый Elgrand может получить 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, а также 9- или 12,3-дюймовые экраны мультимедийной системы в зависимости от выбранной версии.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Elgrand

Внутреннее пространство автомобиля, скорее всего, будет увеличено. В числе компоновочных версий должна оказаться как 7-местная, так и 8-местная конфигурация. Не исключена также 4-местная ультра-роскошная модификация.

Приводить в движение новый Nissan Elgrand, по слухам, предстоит гибридной системе e-Power второго поколения, работающей от 2-литрового бензинового ДВС и электромотора. Помогать ей будет небольшой аккумулятор.

Максимальная мощность этой связки должна составить 200 лошадиных сил, а расход топлива в смешанном режиме езды не будет превышать показателя в 5,1-литра бензина на 100 км.

План Nissan по выпуску новых моделей на ближайшие годы

Появление нового поколения конкурента Toyota Alphard от Nissan запланировано на 2026-й финансовый год.