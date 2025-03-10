Обновленный Nissan X-Trail хочет отобрать покупателей у гибридного Toyota RAV4: изображения

О компании Nissan в последнее время ходит много новостей. Причем далеко не всегда они являются хорошими. Из-за финансовых проблем японский автопроизводитель был вынужден сократить производственные мощности и снизить объемы выпуска своих популярных моделей, одной из которых является кроссовер X-Trail (в США – Rogue).

Кризисный план компании предусматривает обновление действующей линейки автопроизводителя, а также добавление в нее новых моделей.

Чуть ли не первым в ней должен пережить рестайлинг кроссовер X-Trail/Rogue, который накануне был показан независимым художником «AutoYa» на неофициальных рендерах.

Спекулятивный рендер обновленного Nissan X-Trail/Rogue

Второе по счету обновление машины с 2020 года должно привнести в ее дизайн ряд точечных изменений.

В экстерьере популярного «паркетника» Nissan на изображениях появились новые передние и задние фонари, а в салоне дебютировала переработанная цифровая приборная панель, интегрированная с центральным экраном.

Спекулятивный рендер интерьера обновленного Nissan X-Trail/Rogue

В Nissan уже подтвердили, что обновление принесет новому X-Trail/Rogue подключаемую гибридную систему, которая должна позволить ему навязать борьбу бестселлеру Toyota RAV-4 Plug-in Hybrid.

Конкретные характеристики такой системы не указываются, но ходят слухи, что она окажется мощнее, экономичнее и дальнобойнее на электротяге, чем в случае с популярной SUV-моделью «Тойоты».

Появление рестайлингового Nissan X-Trail/Rogue ожидают уже в течение 2025 года.