Кроссовер Subaru Forester получит версию с расходом топлива 0 литров на 100 км

Компании Subaru и Toyota являются давними партнерами. В портфолио этих японских автопроизводителей уже есть несколько одинаковых моделей, такие как BRZ и GR86, а также Solterra и bZ4X. Но вскоре этот список будет расширен еще одной коллаборацией.

По информации портала «BestCarWeb», Subaru разрабатывает новый кроссовер, который будет расходовать 0 литров топлива на 100 километров пути.

Предполагается, что речь идет об электрической модификации Forester, к созданию которой приложат руки инженеры Toyota. Проект будет реализован по тому же типу бейдж-инжиниринга, что и в случае с моделями Subaru Solterra и Toyota bZ4X, когда одинаковые технически автомобили использовали разный дизайн.

Неофициальный рендер нового электрического кроссовера Subaru (BestCarWeb)

Электрический силовой агрегат, состоящий из базовой платформы: электромотора и аккумулятора, будет разработан совместно с инженерами «Тойоты». Его выпуском займется предприятие Subaru в Ядзиме, а затем аналогичный по формату автомобиль начнет собирать и сама Toyota, но уже с собственными шильдиками.

Полноценные технические подробности об электрическом Forester пока не приводятся, зато известны предварительные сроки дебюта этого автомобиля.

Японские журналисты пишут, что машина будет последовательно запущена в Японии, Европе и США с конца 2025 – начала 2026 года.

Что касается первой собственной полностью электрической модели Subaru, то ее появления ждут не раньше 2028 года.