Новые поколения кроссоверов Mazda CX-5 и CX-3 получат более спортивный дизайн

Компания Mazda готовится сменить поколение своего самого популярного кроссовера CX-5. Но вместе с ним перейти в новую генерацию, по слухам, предстоит и более компактному «паркетнику».

Премьеру новый CX-5 должен справить до конца этого года, а его младший родственник CX-3 появится в новом поколении в 2026 году. Накануне японские инсайдеры раскрыли дизайн обеих моделей на одном и том же рендере.

Судя по получившемуся изображению, новому поколению CX-5 предстоит немного отличаться от свежего CX-3 во внешности. Как и старший кроссовер CX-3 может получить более узкую комбинацию фар, которая будет соединена между собой кожухом радиатора.

Обрамление радиаторной решетки машин избавится от хрома, а бамперы будут иметь более спортивный вид, чем в актуальных генерациях этих моделей.

Подробности о технической стороне новых CX-5 и CX-3 пока не раскрываются. Впрочем, ходят слухи, что первому будет положен новый гибрид на базе 2-литрового двигателя, пару которому составит электромотор и литий-ионный аккумулятор.

Система должна дать Mazda налоговое преимущество перед 2,5-литровыми гибридными силовыми установками конкурирующей Toyota, но при этом обеспечить аналогичную производительность и топливную экономичность.

Что касается «техники» следующей генерации кроссовера CX-3, то здесь японские журналисты обещают появление у этой модели дизель-электрического гибрида, производительность которого сейчас засекречена.