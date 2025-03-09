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В Испании пожаловались, что у них нет Lada Niva Travel: внедорожник сравнили с Suzuki Jimny

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Поставки новых автомобилей Lada в Европу по официальным каналам прекратились много лет назад из-за несоответствия их двигателей строгим экологическим нормам Евросоюза. И это обстоятельство, похоже, сильно расстраивает жителей отдельных стран ЕС.

На днях один крупный испанский автомобильный портал опубликовал статью, посвященную российскому внедорожнику Lada Niva Travel, который сравнили с Suzuki Jimny. Западные журналисты сетуют, что такой автомобиль теперь невозможно купить в Испании.

В оглавлении их заметки говорится следующее: «Как бы мы хотели видеть Lada Niva Travel на продажу в нашей стране!»

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Авторы статьи рассказывают своим читателям, что «Нива Тревел» отличается от классической Lada Niva Legend более современным дизайном, а также лучшими ездовыми характеристиками на асфальте. 

Машина выделяется своими внедорожными возможностями, которые испанские журналисты сравнивают с японским Suzuki Jimny.

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«Благодаря небольшой длине (4,09-метра) и короткой колесной базе (2,45-метра), а также дорожному просвету 22 см Niva Travel может совершать удивительные маневры и преодолевать пересеченную местность без риска застрять посередине пути», – пишут авторы статьи на сайте «Motor1».

В негативную сторону российского внедорожника западные журналисты отнесли его 1,7-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 80 лошадиных сил, который как раз и является одним из главных препятствий для появления Lada Niva Travel в Испании.

Кроме того, в число минусов модели занесли ее устаревший салон, единственной современной деталью которого назвали плавающий экран мультимедийной системы на центральной консоли. 

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Фото:Lada
ИСТОЧНИК:Motor1

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