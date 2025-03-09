Hyundai обманула покупателей с запасом хода кроссовера Creta EV 

Премьера полностью электрической версии бестселлера Hyundai Creta состоялась в начале этого года. Машину с приставкой Electric показали на официальных фото и опубликовали ее максимальный запас хода, который по паспортным данным должен был составлять 473 километра.

Не так давно автомобиль стал доступен для покупателей и его смогли протестировать журналисты, которые выяснили, насколько официальный показатель дальнобойности Creta Electric разнится с реальным.

Кроссовер Hyundai Creta Electric

Как сообщает издание «Autocar», которое провело испытания машины в «живых» условиях, «топовая» версия Creta EV с батареей емкостью 51,4 кВт/ч в реальности проезжает без подзарядки не 473 километров, заявленных автопроизводителем, а всего 426 км.

Такой уровень дальнобойности обеспечивается автомобилем в смешанном режиме езды (город+шоссе).

Что касается базовых модификаций этой модели, заявленный запас хода таких кроссоверов составляет 390 километров. Но при испытаниях в реальных условиях эти цифры также оказались ниже.

Кроссовер Hyundai Creta Electric

Уровень дальнобойности базовых модификаций Creta EV с аккумулятором емкостью 42 кВт/ч варьировался от 320 до 350 километров.

Напомним, во всех версиях электрическая «Крета» оборудуется одним электромотором, установленным на передней оси. Его мощность составляет 135 лошадиных сил. Привод во всех модификациях может быть исключительно передним.