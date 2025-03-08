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22 года назад Mercedes-Benz представил необычный минивэн F500 Mind, который сегодня никому и не снился 

Текст: Алексей Шмидт
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2003 mercedes f 500 mind concept 1

Концепт-кары – это уникальные прототипы, разработанные автопроизводителями для изучения новых идей с точки зрения дизайна, функциональности и технологий. Одним из классических примеров таких машин является уникальный минивэн компании Mercedes-Benz, получивший имя F500 Mind. 

Большой и вместительный автомобиль с объемными стеклянными поверхностями, представленный на Токийском автосалоне 2003 года, стал предвестником одной важной системы ночного видения, которая затем появилась в серийных автомобилях.

2003 mercedes f 500 mind concept

F500 Mind оказался первой машиной Mercedes, в которой была использована знаменитая система ночного видения Star, основанная на двух инфракрасных лазерах, способных проецировать невидимый свет на расстояние до 150 метров перед автомобилем, а также передавать изображения, снятые камерой на лобовом стекле, на внутренний дисплей.

Механика минивэна, несмотря на обилие новых технологий, была не менее замысловатой. Под капотом машины работал 4-литровый дизельный двигатель V8 мощностью 250 лошадиных сил, впервые совмещенный с электрическим двигателем на 68 л.с. 

2003 mercedes f 500 mind concept 2

Инновационная гибридная комбинация для тех лет позволяла автомобилю двигаться в полностью электрическом режиме на низких скоростях для снижения общего расхода топлива и выбросов в городе.

Еще одной фишкой машины стала необычная конфигурация задних дверей, которые могли открываться как традиционным способом, так и в обратном направлении, подобно распашным дверям. 

mercedes benz f500 mind concept 5

Внутри F500 Mind выделялся салоном без средних стоек, вместо которых стеклянную крышу удерживали лишь небольшие передние дуги, обеспечивавшие структурную жесткость для безопасности пассажиров. 

2003 Mercedes Benz F500 Mind Concept 2003 upper doors 1

Вишенкой на торте одного из самых необычных «Мерседесов» в истории стали электронные педали акселератора и тормоза, разработанный с целью снижения риска получения травм при лобовом ударе. 

Чувствительные к прикосновению их верхние панели посылали электрические импульсы в силовую установку в зависимости от давления ноги водителя, улучшая ощущения от вождения и безопасность. 

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Фото:Mercedes-Benz

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