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Toyota Land Cruiser против Dacia Duster на бездорожье: результаты оказались не такими однозначными

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota Land Cruiser 250 один из самых дорогих внедорожников в своем классе, тогда как Dacia Duster, напротив, является чуть ли ни самым бюджетным вариантом в категории кроссоверов.

На днях сравнить две эти несравнимые модели между собой решили блогеры канала «CarWow» на YouTube, опубликовавшие результаты их тестов на бездорожье. 

Несмотря на то, что результаты испытаний казались предрешенными, «Дастеру» всё же удалось удивить победами в отдельных дисциплинах.

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Сделать ему это удалось благодаря гораздо более легкому весу, чем Toyota Land Cruiser (1390 кг против 2335 кг). Кроме того, клиренс Duster выше (217 мм против 205 мм), чем у японского рамного внедорожника, а его радиус поворота короче благодаря меньшей занимаемой площади. 

Блогеры подвергли обе модели изнурительной серии испытаний, включая езду по скользким холмам, узкой внедорожной трассе, крутому спуску и множеству ухабистых мест.

Dacia Duster VS Toyota Land Cruiser Carwow 2

Преимущество Toyota в большинстве случаев было неоспоримым, однако Dacia все же удалось одержать несколько побед.

Легкий вес и компактная конструкция помогли Duster хорошо маневрировать даже несмотря на то, что его подвеска не лучшим образом справлялась с обеспечением плавной езды на «пересеченке». 

В итоге лучшим на бездорожье был все таки признан Toyota Land Cruiser, однако Dacia Duster сильно удивил блогеров, поскольку дал ему бой. 

Более того, компактный кроссовер стоит гораздо дешевле японского внедорожника, что делает его одним из лучших вариантов для подобной езды для многих покупателей. 

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Фото:CarWow/YouTube

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