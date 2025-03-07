Новое поколение Toyota GR86 может получить атмосферную «четверку»

Toyota работает над новым поколением своего популярного купе GR86, которое, по слухам, на этот раз не будет иметь с Subaru BRZ ничего общего.

Ранние слухи об этом проекте говорили о том, что машине будет положен 1,6-литровый 3-цилиндровый турбомотор от GR Yaris, работающий в составе мягко-гибридной системы. Но, похоже, в реальности все будет выглядеть не совсем так, как все думали.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota GR86

Журналисты инсайдерского японского сайта «BestCarWeb» утверждают, что в новой генерации Toyota GR86 будет комплектоваться 2-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем в его безнаддувной версии. Он заменит под капотом купе оппозитную «четверку» производства Subaru.

Благодаря компактным размерам двигателя в машине удастся сохранить такой же низкий центр тяжести, а значит обеспечить ей идеальную развесовку и отличную управляемость.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota GR86

В качестве основы для нового GR86 может выступить заднеприводная платформа, которая сейчас используется компанией Lexus в модели IS.

Что касается актуального близнеца Toyota GR86, продающегося Subaru (купе BRZ), то его судьба пока остается загадкой. Не исключено, что у этой модели все же появится новое поколение, но доминировать в нем будет уже не собственная «техника», а агрегаты «Тойоты».