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Новое поколение Toyota GR86 может получить атмосферную «четверку»

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Toyota работает над новым поколением своего популярного купе GR86, которое, по слухам, на этот раз не будет иметь с Subaru BRZ ничего общего. 

Ранние слухи об этом проекте говорили о том, что машине будет положен 1,6-литровый 3-цилиндровый турбомотор от GR Yaris, работающий в составе мягко-гибридной системы. Но, похоже, в реальности все будет выглядеть не совсем так, как все думали.

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Неофициальный рендер нового поколения Toyota GR86

Журналисты инсайдерского японского сайта «BestCarWeb» утверждают, что в новой генерации Toyota GR86 будет комплектоваться 2-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем в его безнаддувной версии. Он заменит под капотом купе оппозитную «четверку» производства Subaru.

Благодаря компактным размерам двигателя в машине удастся сохранить такой же низкий центр тяжести, а значит обеспечить ей идеальную развесовку и отличную управляемость. 

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Неофициальный рендер нового поколения Toyota GR86

В качестве основы для нового GR86 может выступить заднеприводная платформа, которая сейчас используется компанией Lexus в модели IS. 

Что касается актуального близнеца Toyota GR86, продающегося Subaru (купе BRZ), то его судьба пока остается загадкой. Не исключено, что у этой модели все же появится новое поколение, но доминировать в нем будет уже не собственная «техника», а агрегаты «Тойоты».

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Фото:BestCarWeb

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