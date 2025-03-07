Первый в мире серийный вседорожник с несущим кузовом создали не в США, а в СССР

Когда американцы заводят разговоры о ранних полноприводных автомобилях, им часто в голову приходит слово Jeep. Но если копнуть глубже, первый серийный внедорожник с несущим кузовом был сделан не в США, а в СССР.

В 1955 году компания «ГАЗ» выпустила новую версию седана «Победа» с индексом М-72, которая стала первым в мире серийным полноприводным легковым автомобилем с несущим кузовом.

В отличие от ранних автомобилей Jeep с кузовом на раме, этот вседорожник сочетал в себе комфорт легковой машины с внедорожными возможностями.

ГАЗ М-72 (1955)

M-72 выделялся на фоне простой «Победы» наличием увеличенного дорожного просвета, а также более прочной и производительной трансмиссии, которая должна была хорошо зарекомендовать себя при езде по пересеченной местности.

Что интересно, но к моменту дебюта новинки «ГАЗ», американский Jeep только думал о подобном типе автомобиля.

Jeep Wagoneer (1963)

Первый более-менее близкий аналог к М-72 в США появился в 1963 году и назывался Jeep Wagoneer. Машина предлагала больше роскоши и изысканных функций, но все еще использовала рамную конструкцию.

Jeep Cherokee XJ (1984)

Тогда как полноценный вседорожник с несущим кузовом появился в портфолио Jeep лишь в 1984 году, получив имя Cherokee XJ.

ГАЗ-М72 (1955)

Оригинальный ГАЗ-М72, опередивший модели Jeep, оснащался 2,1-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем мощностью 52 лошадиные силы. Машина выпускалась с 3-ступенчатой МКПП и двухступенчатой «раздаткой», предлагая диапазоны высоких и низких передач для лучшей проходимости на бездорожье.

Советские инженеры модифицировали подвеску машины для размещения системы 4WD, благодаря чему М-72 имел больший клиренс, чем обычная «Победа».

«ГАЗ» выпускал вседорожник M-72 с 1955 по 1958 год, произведя около 4 тысяч 677 единиц таких машин. В основном они продавались в СССР и других странах Восточного блока, где стоили дороже 16 тысяч советских рублей.