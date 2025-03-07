Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 помогает японцам бороться с инфляцией

Современные созданы таким образом, что со временем теряют свою первоначальную стоимость. Однако некоторые модели делают это медленнее, чем другие.

На днях в Японии был составлен список из самых лучших в этом показателе местных моделей, а также зарубежных. Оказалась, что она из них не только не дешевеет за 3 года эксплуатации, но и напротив дорожает, тем самым частично сохраняя местным жителям их капитал даже в условиях растущей инфляции.

Toyota Land Cruiser 70

Безоговорочным лидером в общем ТОП-е оказался внедорожник Toyota Land Cruiser 70. Согласно подсчетам, за трехлетний период использования такие машины сохраняют в Японии 109,78% от своей первоначальной стоимости.

В категории местных минивэнов лидером по остаточной цене на момент перепродажи стал Toyota Alphard с результатом 81,05%, а в классе семейных автомобилей Subaru WRX (71,48%).

Что касается импортных моделей, то лучшим по показателю ликвидности в Японии оказался внедорожник Land Rover Defender, остаточная стоимость которого при перепродаже через 3 года падает всего на 10,8% – до 89,20%.

Toyota Land Cruiser 70

Напомним, победитель этого исследования Toyota Land Cruiser 70 вернулся в Японию несколько лет назад.

Вместо 4,5-литрового турбодизельного мотора, который внедорожник использовал в Австралии, ему достался 4-литровый бензиновый атмосферный двигатель, а также турбодизельный агрегат на 2,8-литра.

Ассистирует двум этим ДВС классическая шестискоростная автоматическая трансмиссия и честная система полного привода.

Цены на Land Cruiser 70 в Японии начинаются от 4 миллионов 800 тысяч иен или 2 миллионов 900 тысяч рублей по действующему валютному курсу.