Популярный хэтчбек Honda Fit рвется в новое поколение: изображения и подробности

Нынешнее поколение популярного хэтчбека Honda Fit появилось в 2020 году, получив уникальный дизайн, просторный и функциональный интерьер, а также обзаведясь техническим оснащением с высокой топливной экономичностью.

Как правило, жизненный цикл одной генерации модели в случае с «Хондами» составляет около 5-7 лет, а это значит, что вскоре «Фит» ждут серьезные внешние и технические перемены.

Концепт-кар Honda Sustana-C Concept 2023

По сообщениям японских СМИ, модернизированный хэтчбек будет запущен уже в следующем году. Как он может выглядеть недавно показали местные цифровые дизайнеры, опиравшиеся в своей работе на концепт-кар Sustana-C Concept 2023 года.

Этот шоу-кар отличался небольшим квадратным кластером фар с резко покатым капотом и уникальным бампером, напоминающим о классической Honda City.

Спекулятивный рендер нового поколения Honda Fit

Несмотря на то, что независимый дизайнер включил в дизайн нового Fit симпатичные элементы прототипа, он решил наделить машину более округлым силуэтом и 5-дверной конфигурацией кузова, тогда как концепт был трехдверным.

О том, как изменится популярный хэтчбек Honda в новом поколении, пока ничего неизвестно.

Но судя по ранее опубликованной информации о потенциальном фейслифтинге Honda Civic, будущий Fit ждет появление под капотом бензиново-электрических двигателей e:HEV, которые обеспечат ему большую эффективность при сохранении экономичности.