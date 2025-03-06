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Популярный хэтчбек Honda Fit рвется в новое поколение: изображения и подробности

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Нынешнее поколение популярного хэтчбека Honda Fit появилось в 2020 году, получив уникальный дизайн, просторный и функциональный интерьер, а также обзаведясь техническим оснащением с высокой топливной экономичностью. 

Как правило, жизненный цикл одной генерации модели в случае с «Хондами» составляет около 5-7 лет, а это значит, что вскоре «Фит» ждут серьезные внешние и технические перемены. 

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Концепт-кар Honda Sustana-C Concept 2023

По сообщениям японских СМИ, модернизированный хэтчбек будет запущен уже в следующем году. Как он может выглядеть недавно показали местные цифровые дизайнеры, опиравшиеся в своей работе на концепт-кар Sustana-C Concept 2023 года.

Этот шоу-кар отличался небольшим квадратным кластером фар с резко покатым капотом и уникальным бампером, напоминающим о классической Honda City.

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Спекулятивный рендер нового поколения Honda Fit

Несмотря на то, что независимый дизайнер включил в дизайн нового Fit симпатичные элементы прототипа, он решил наделить машину более округлым силуэтом и 5-дверной конфигурацией кузова, тогда как концепт был трехдверным. 

О том, как изменится популярный хэтчбек Honda в новом поколении, пока ничего неизвестно.

Но судя по ранее опубликованной информации о потенциальном фейслифтинге Honda Civic, будущий Fit ждет появление под капотом бензиново-электрических двигателей e:HEV, которые обеспечат ему большую эффективность при сохранении экономичности.

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Фото:kuruma-news.jp, Honda

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